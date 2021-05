Arrojan fuegos artificiales a manifestantes pro-Israel en Nueva York

El suceso ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando grupos pro-Israel y pro-Palestina e reunieron en Times Square para manifestarse y se desató una riña entre ambos bandos en plena calle.

Durante el enfrentamiento entre ambos grupos, un grupo de manifestantes a favor de Palestina arrojaron dos fuegos artificiales hacia una multitud y estos explotaron, hiriendo a una mujer de 55 años.

La detonación de ambos explosivos fue tan fuerte que las autoridades al principio pensaron que se trataba de una bomba de humo, pero luego se reveló que se trataba de fuegos artificiales comerciales, reportó el Daily Mail.

Las autoridades locales reportaron que por lo menos 17 personas fueron arrestadas durante el transcurso de las manifestaciones.

JUST IN - Explosive device was thrown at a crowd in NYC’s Diamond District amid Pro-Palestine and Pro-Israel protests.pic.twitter.com/PT5peG3Q58