Joven se construye una cueva en el patio trasero de su casa

Andrés Canto, un joven de 20 años, comenzó a cavar una cueva en el patio de su casa, en Alicante, cuando tenía 14, luego de discutir con sus padres.

Comenzó con la ayuda de un pico y ahora ha creado un búnker con sala de estar, dormitorio, sistema de calefacción, electricidad y Wi-Fi, según muestra en fotografías y videos compartidos en redes sociales, recoge el New York Post.

Canto hizo costumbre cavar después de la escuela y eventualmente pidió la ayuda de un amigo con un taladro neumático, para volar la cueva, que tiene 3 metros de profundidad.

Excavó a mano, con un sistema de poleas hecho en casa, y reforzó el techo y las paredes con hormigón y columnas, explicó, agregando que en total no gastó más de 2 mil pesos.

“Siempre me ha gustado construir chozas. Vivo en el campo y, a menudo, cuando encontraba madera abandonada allí, construía una bonita casa”, escribe Cantor. También añade que la cueva seguido se inunda y se llena de insectos. “No tengo problemas con ellos, si he destruido su casa, dejo que la construyan en un nuevo lugar en la pared. No es problema."

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva. 1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd pic.twitter.com/U1VyVwjoFu — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

3. 2018/19. La cosa de repente ya es seria, es que quepo jjajajajsjsha, ahí ya me puse a pensar en cuestiones más técnicas. Cambio físico brutal, chavales, menos gym y más cuevas. pic.twitter.com/2314jmthnG — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021

6. Ya me pongo serio y empiezo a empedrar y adobar paredes. Muy pringoso pero divertido, como follar. pic.twitter.com/APT5Zty539 — Kokomo (@andresiko_16) April 26, 2021