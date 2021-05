Por violencia, partidos temen a sur de Edomex

Los representantes del PRD, PAN, Fuerza por México y Morena en el Estado de México dijeron que la zona sur no cuenta con condiciones de seguridad para el desarrollo de elecciones, pues en 10 municipios los candidatos han recibido amenazas del crimen organizado.

Adán Gordo, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), rechazó que alguno de sus abanderados haya recibido protección, como indicó la Secretaría de Seguridad estatal esta semana; en entrevista dijo que los candidatos de Huixquilucan y Chimalhuacán pidieron protección al Consejo de Seguridad, como marca la ley, pero no hubo respuesta.

Dijo que en el caso de los municipios sureños, las condiciones son "graves", tan sólo en Amatepec, no es posible salir a hacer campaña, pero "por protección de los abanderados de Morena, no podemos decir más datos, salvo que no hay condiciones de seguridad en esa región".

Señaló que recurrirán a las instancias correspondientes hasta lograr la seguridad de todos, candidatos y ciudadanos, pues el clima de inseguridad es delicado, y es que una "amenaza pueda salirse de control".

Mientras que Javier Rivera Escalona, secretario general del PRD mexiquense, urgió la intervención del gobierno federal para que despliegue a la Guardia Nacional, el Ejército o a las corporaciones correspondientes.

"Hoy nos parece urgente la necesidad de la intervención nacional de la Federación para que juntos, gobierno estatal y federal, puedan implementar un operativo integral con las atribuciones de cada orden de gobierno, para que implementen un sistema de presencia física del Ejército, la Guardia Nacional, de quien sea necesario", comentó.

Rechazó que el sol azteca haya retirado candidaturas, pues han decidido mantenerse firmes, aunque han recibido amenazas que no han dado a conocer por temor a represalias.

En tanto, el dirigente estatal del partido Fuerza por México, Luis Alberto Contreras, coincidió en que los candidatos en la región sur han recibido amenazas, presuntamente por integrantes del crimen organizado, para que dejen la contienda.

"Si no se tienen registradas las 125 planillas, no es porque no podamos, sino porque la situación en el sur del estado se ha complicado. Yo lo he expuesto en la mesa política del gobierno del estado que preside el secretario General de Gobierno. Incluso se da la posibilidad de que sólo se tenga participación electoral en 115 municipios, debido a las amenazas que han recibido los integrantes de las planillas a los cabildos", afirmó el líder.

