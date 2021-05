Motociclista intoxicado sale 'volando' tras estrellarse con un auto

El incidente ocurrió en Swindon, Inglaterra, cuando Jordan Dodson, de 27 años de edad, estaba manejando su motocicleta mientras estaba intoxicado y se estrelló de frente con un auto que estaba saliendo de un estacionamiento, acto que provocó que él saliera catapultado y cayera sobre el asfalto a varios metros de distancia.

Dodson terminó rompiéndose la pelvis y su brazo izquierdo a causa del accidente, pero no sufrió heridas de por vida.

A pesar de que el accidente ocurrió en agosto del años pasado, hasta principios de este mes Dodson fue condenado a una suspensión de 12 meses de su licencia, a pagar una multa de casi 300 dólares y además tendrá que cubrir los gastos de reparación del auto con el que se estrelló, reportó el Daily Mail.

We’re reminding the public of the dangers of driving under the influence of drugs following a collision in Swindon last year that left a motorcyclist in hospital.

Drugs have a detrimental impact on your ability to judge time and distance.

