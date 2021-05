Normalistas vandalizan inmuebles en Oaxaca durante marcha

Este jueves, convocados por la Coordinadora Estudiantil del Estado de Oaxaca (CENEO), normalistas oaxaqueños se movilizaron en apoyo a los estudiantes detenidos, de la Escuela Normal de Mactumatzá, Chiapas.

A su paso, los normalistas causaron destrozos en inmuebles, negocios, concesionarias de autos y lesionaron a dos personas, entre las cuales se encuentra el vigilante adscrito a la Policía Auxiliar Bancaria (Pabic) que labora en El Monte de Piedad, quien resultó lesionado en la cabeza.

La marcha comenzó desde el antiguo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y a su paso por la Carretera Internacional, los manifestantes realizaron pintas y destrozos en concesionarias de autos que reportan daño a los vehículos y a las ventanas de vidrio que fueron totalmente destruidas.

En tanto, la Fiscalía en Chiapas informó que durante una operación de desalojo, el martes fueron detenidas 95 personas que mantenían un bloqueo en el libramiento norte de la capital del estado y tomada la caseta de cobro ubicada en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez.

A su paso, los normalistas oaxaqueños, exigieron a las autoridades la liberación de sus compañeros chiapanecos. En tanto, a su llegada al centro de la ciudad, continuaron realizando destrozos y lesionaron al vigilante del Monte de Piedad, tras lo que las personas que se encontraban en el inmueble, solicitaron la intervención de una ambulancia.

Asimismo, causaron daños en sucursales bancarias, donde resultó herida una usuaria. Por otro lado, lesionaron al reportero José Luis Jerónimo.

A su llegada al zócalo, donde planearon efectuar un mitin para culminar la protesta, causaron destrozos en los restaurantes de los portales, por lo que los comensales y transeúntes huyeron del lugar.

De su lado, la Sección 22 transmitió en vivo el transcurso de la marcha, sin grabar los destrozos. No obstante, usuarios de las redes sociales, entre ellos simpatizantes y militantes del movimiento magisterial, reprobaron las acciones del contingente.

"Repudio total a estas acciones, vandalismo no es trabajar por la sociedad, hemos vivido represiones peores y no salimos a la calle a golpear personas ni vandalizar negocios compañeros. La sociedad es a quien servimos, no quien tenga que purgar culpas ajenas", escribieron en Facebook.

El pasado 12 de abril, estudiantes del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO) agredieron a reporteros que cubrían el saqueo de las oficinas del ex IEEPO. Ahí, los manifestantes sacaron barretas, martillos y otros artefactos, para agredir a representantes de los medios, quienes realizaban la cobertura del hecho.