Ocho cintas de acción llenas de adrenalina

Las mejores películas de acción son aquellas que aprovechan su historia para rodearla de una buena dosis de adrenalina en pantalla, cumpliendo con su género cinematográfico y ofreciendo al público justo lo que espera, pero a través de una narrativa también efectiva.

Estas son ocho películas en las que la acción está bien hecha, al cien por ciento.

John Wick

La idea es sencilla pero muy bien planteada, que intriga conforme el relato avanza, sin olvidar por qué el público eligió verla: la promesa de mucha acción, bien coreografiada y constante.

Extraction

El planteamiento podrá ser concreto pero la historia se crece gracias a una buena realización muy bien apegada al estilo de cinta que quiere, y logra ser, es decir, mucha acción con buena logística.

Peppermint

Aunque el relato dividió a los críticos, la idea es envolvente y la película en sí entretenida, gracias a que se tiñe de suficiente drama y acción, sustentando en ideas de venganza, como justicia.

Shadow in the Cloud

Hace grandes cosas con un concepto propositivo, ofreciendo entretenimiento pasajero pero divertido, creando un poco de suspenso y luego rodeando de algo de fantasía, para así sobresalir.

We can be heroes

El toque infantil no la hace menos, al contrario, con ello combina una aventura animada con algunos interesantes mensajes sobre trabajo en equipo y valores, todo en un guión ágil y divertido.

Estación zombie 2: Península

Esta secuela le da un giro a su predecesora, que corre más el suspenso zombi, para cambiar por un relato más cercano a la acción que sigue a unos sobrevivientes atrapados en una ‘tierra de nadie’.

The Purge: Anarchy

Si bien la primera cinta de la saga se va más por el thriller, y el resto por una acción casi exagerada, la segunda entrega es la más eficiente de todas, balanceando el género con un poco de crítica social.

Skyscraper

Quizá sigue una fórmula en su historia, pero sabe compensar con muchas buenas dosis de acción bien realizadas, así que aunque predecible, el camino es entretenido porque cumple con su género.