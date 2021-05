Urge AMLO a EUA a cesar financiamiento de Mexicanos Contra la Corrupción

Al asegurar que "no estoy de acuerdo en que lo estén pensando", el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió de nueva cuenta al gobierno de Estados Unidos a que responda a la nota diplomática que envió exigiendo el cese del financiamiento que recibe Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por parte de la embajada de ese país en México.

"Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral, porque es evidente, no hay de este grupo nadie que no esté contra de nosotros", comentó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que el financiamiento a MCCI por parte de la embajada de Estados Unidos es violatorio de la Constitución, y acusó al empresario Claudio X. González de haber agrupado a los dirigentes del PRI, PAN, y PRD en una alianza contra su gobierno.

"Claudio X. González, fundador de este grupo (MCCI), es promotor de la alianza en contra nuestra, es él quien convocó y hay fotografías de él con los dirigentes de partidos contrarios a nuestro gobierno", aseveró.