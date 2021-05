Divulga AMLO oficio de EUA sobre investigación a García Cabeza de Vaca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, divulgó este jueves el oficio enviado por la Embajada de Estados Unidos en México que informaba sobre la investigación sobre lavado de dinero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador divulgó el oficio enviado hace unos días, pese a reconocer que esto no era "políticamente correcto" o "jurídicamente correcto".

El portavoz del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, leyó la carta, que fue dirigida a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno federal.

En esta misiva se habla de una "investigación preliminar" por parte de la Oficina del Agregado Jurídico y el FBI en la que se identifican viajes internacionales a Estados Unidos, México y otros países por parte de una cuarentena de "individuos" y "entidades corporativas".

Entre estos nombres, se encuentra Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien un juez mexicano emitió el miércoles una orden de arresto a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), y se encuentra en paradero desconocido.

López Obrador dijo que Santiago Nieto tomará "medidas" en el asunto a través de la UIF, por lo que es muy probable que ya haya enviado su investigación a la FGR.

"No queremos ser el hazmerreír de nadie", dijo el mandatario, convencido de que en el país ya no hay impunidad.

Por ello dijo que no hay que quedarse "callados" ante sucesos de este tipo.

"Yo no estoy dando instrucciones. No es mi fuerte la venganza. No soy hipócrita. No soy de dos caras como lo son los conservadores", arremetió el mandatario.

Aunque dijo que no es "tapadera" de nadie, no puede "encubrir" a nadie, y por ello dio a conocer la misiva de la embajada estadounidense.

LOS ANTECEDENTES

El pasado 10 de mayo, la FGR mexicana informó que recibió información que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre "posibles responsabilidades penales" del gobernador del estado de Tamaulipas, acusado de corrupción y crimen organizado.

Y este mismo miércoles, la FGR obtuvo una orden de arresto contra García Cabeza de Vaca, pese a que había dudas sobre si todavía el gobernador gozaba de fuero y por ende no podía ser detenido.

Además, el titular de UIF, Santiago Nieto, anunció "el congelamiento de cuentas de la red" del gobernador, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Más tarde, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la FGR.

Por su parte, García Cabeza de Vaca, que se presupone está en Estados Unidos, dijo que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador "se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión de su gobierno, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive".