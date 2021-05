Avistamiento de puma en vecindario de San Francisco alerta a vecinos

"Si se encuentran con el puma, traten de aparentar que son tan grandes como sea posible, no se giren de espaldas a él, protejan a los niños y no corran", publicó en su cuenta de Twitter la concejala del Ayuntamiento Hillary Ronen.

El animal fue avistado en el barrio residencial de Bernal Heights, donde las cámaras de seguridad de varios hogares lo han captado merodeando por jardines y callejones, especialmente durante la noche.

I just talked with the homeowner in the Portola District that captured the footage of the mountain lion. She gave me the original video which is a bit clearer than the one I posted earlier. pic.twitter.com/HBEZnwyI9A