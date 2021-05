vibremospositivo

LES CONFIESO, TENGO DEPRESIÓN

La imagen que tenemos en nuestra cabeza de una persona deprimida es de alguien que está triste todo el día y tirado en un sillón llorando. Pues resulta que no. También a veces, parece que todo está muy bien y que aquí no pasa nada

Mi experienciacon la depresión, es una de esas. Dónde todo parecía que estaba perfecto, hasta que de pronto un día, todo se rompió…. Hoy, sé leer las señales y he tenido "la suerte" de poder pedir ayuda a tiempo, decirles que lo que me esta pasandono no se llama "estoy agotada", o "he tenido una mala semana", o "son nervios normales" , no lo que me pasa no es normal, no es normal ver en blanco y negro cuando deberia de ver a colores.

Se llama depresión, o transtorno de ansiedad; Así como existen muchos otras enfermedades psiquiatricas que padecemos mucha gente y que tienen que ser atendidas profesionalmente tales como trastorno bipolar, o toc o taaantos más…enfermedades como cualquier otras, que nos urge empezar a entender y a atender, necesitamos entenderlas como una realidad y desestigmatizarlas.

La OMS calcula que "la depresión afecta a más de ¡300 millones de personas! en el mundo,esos mismos cálculos señalan que 1 de cada 4 personas padece alguna enfermedad mental, lo que representa el 25 % de la población mundial.La parte más alarmante de la depresión, es que la mayoría de las personas deprimidas no solo no saben que están deprimidas, sino que se niegan a aceptar que puedan estarlo porque "no estoy loco".

Eso pasa por dos cosas, uno, la falta de información, y dos, la poquísima cultura de prevención y aceptación hacia el tema; 800,000 personas se suicidan cada año y en México, la Secretaría de Salud estima que cada 24 horas, 16 jóvenes de entre 12 y 24 años terminan con su vida por diferentes causas, entre ellas la depresión.

Si bien es cierto que hay muchas razones científicas, que la herencia genética es determinante y que, por supuesto el hecho de que por alguna razón los neurotransmisores cerebrales de pronto un día se caigan, se llenen de baches y se les desploman los puentes, la depresión tiene mucho que ver también con la historia de la persona, con sus heridas infantiles, con la atención que recibió, el trato que se le dio etc. Las circunstancias de vida son la estocada final y son probablemente, las que hacen que la enfermedad "se active": quedarte sin chamba, tener hijos, pasar por un duelo, presiones económicas, una tragedia familiar , En mi caso lo que la desató fue la impotencia de no poder proteger a mi familia de una pandemia que nos vino a desestabilizar la vida en todos los aspectos, desde lo familiar, lo social, lo economico y sobre todo la salud tanto fisica como emocional.

Desgraciadamente la mayoria de la gente que padece este tipo de enfermedades nunca se trata por la dificultad de asumir que uno esta mal y el no querer pedir ayuda a tiempo. La importancia de la unión familiar en estos casos es fundamental para no terminar en una tragedia ya que en la mayoria de los casos (hoy mas que nunca por cuestiones de encierro y confinamiento) la familia es la que detecta encamina y puede ayudar para que la persona afectada decida tratar su problema, hay que empezar a darnos cuenta de las señales que la depresión transmite.

En lo personal, hoy mas que nunca agradezco que tengo una familia en la que nos preocupamos los unos por los otros y que en mis peores momentos supieron darse cuenta que lo que me estaba pasando no era normal y que me encaminaron para que yo aceptara que necesitaba ayuda.

Darse cuenta de las señales es fundamental para evitar una tragedia, por eso les dejo lo siguiente para saber que algún ser querido esta pasando por una depresión digna de ser atendida:

-Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces.

-Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño.

-Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso.

-Cansancio y falta de energía.

-Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa.

-Dificultad para concentrarse.

-Movimientos lentos o rápidos.

-Inactividad y retraimiento de las actividades usuales.

-Sentimientos de desesperanza o abandono.

-Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio.

Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz.

Si necesitan ayuda por favor comuníquense con un profesional lo antes posible.

