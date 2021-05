'México. La historia interminable', de Roberto Madrazo

Roberto Madrazo Pintado, candidato a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional en el 2006, año en que su partido se fue al tercer lugar de las preferencias electorales superado por Acción Nacional y el PRD, expresidente nacional del PRI y exgobernador de Tabasco, ha tenido una rivalidad histórica con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Alejado de las declaraciones y los comentarios, con muy contadas intervenciones desde la llegada al poder de la Cuarta Transformación de Morena, Madrazo Pintado reaparece con el libro "México. La historia interminable", publicado bajo el sello editorial de Planeta, donde cuestiona adónde llevará al país y a millones de mexicanos el Gobierno de López Obrador y si sobrevivirá México a lo que llama una destrucción en marcha.

¿Este libro es el anuncio de su regreso a la arena política?

Qué bueno que me lo preguntas; en realidad no. Cuando empecé a escribir el libro una de mis decisiones fue solamente hacer una reflexión que pudiera discutirse, analizarse, previo al proceso electoral del mes de junio, pero sin ninguna aspiración política de mi parte. No pretendo ser candidato ni dirigente dentro del partido. Lo que pretendo es que estas ideas que pongo en el libro puedan discutirse, analizarse, para que la gente se entere y se informe de un punto de vista sobre el Gobierno de la 4T y el presidente López Obrador.

¿Pero es una reflexión política del México actual o una crítica más a la administración de López Obrador?

Es un libro que va más a la primera línea, y te puedo contar: trata de reflexionar más sobre la forma en la que la cultura política de nuestro país está atrapada en el pasado. No hace mención del presidente López Obrador ni de la 4T de forma mal intencionada; simplemente lo analizo porque es el último eslabón de la cadena que conforma precisamente la historia política de este país, con quien está ahora en la presidencia.

Pero revisando los últimos 50 años de la historia política de México, ¿está de acuerdo Roberto Madrazo, expresidente del PRI, en que es el PRI el que peor evaluado sale?

Sí. Estoy consciente de que el triunfo del presidente López Obrador se debió a muchos anhelos que tenía postergados, a desilusión, frustración, de lo que había pasado con los gobiernos del PRI, del PAN y luego nuevamente del PRI; era todo un caldo de cultivo que favoreció al candidato de Morena, que traía toda una narrativa donde la corrupción jugaba un eje fundamental y que se dio en un entorno donde precisamente la corrupción impactó el ánimo social para el proceso electoral del 2018.

En los términos en los que plantea el libro, al menos en la primera parte, una referencia a este círculo vicioso tiene que ver con las prácticas energéticas, que tienen décadas, no son nuevas. Entonces, ¿es la forma de hacer política más que el fondo de la política?

Me refiero más bien a esta forma de equivocarnos una y otra y otra y otra vez, precisamente porque nuestra forma de ser no nos permite construir y ver el futuro sin estar pensando en el pasado. Incluso cuando los mexicanos estamos viendo hacia el futuro, lo hacemos con las visiones y los recuerdos que tenemos en la memoria de cosas pasadas, y esto es lo que estamos observando que sigue sucediendo. El título de La historia interminable viene precisamente porque cada sexenio vemos cómo un tlatoani, un dios, baja del Olimpo y entonces empieza a destruir todo lo que su antecesor hizo y dentro de los siguientes seis años va a venir otro tlatoani a destruir lo que él hizo.

Esa es la historia interminable en los municipios, en los estados, en el país, y de ahí no hemos podido salir porque no hemos logrado cambiar la narrativa, el discurso de qué es lo que podemos hacer para no perder oportunidades que han sido tan valiosas y que al no haberlas aprovechado se destruyeron millones de vidas en nuestro país.

Parte de la carrera política de Roberto Madrazo se dio en las áreas municipales, el inmenso México alejado de los reflectores de la pequeña capital. ¿No cree que precisamente el triunfo de la 4T y su popularidad se deba también a su forma de desacralizar la figura presidencial y bajarla del Olimpo al nivel del mexicano mortal?

El presidente López Obrador ha tenido desde luego un estilo muy diferente de cómo construir sus candidaturas; tan exitoso fue que ganó la presidencia de la república. Es un presidente que a pesar de ser el jefe del Ejecutivo está recorriendo los municipios, está recorriendo los pueblos, y eso lo deben observar los partidos políticos que juegan un papel de oposición a él y a su partido, Morena.

Sin embargo, creo que cada vez más en estos entornos de las comunidades y los municipios la palabra "traición" empieza a surgir. A mí me llamó la atención y por eso lo plasmo en el libro de México, la historia interminable, de cómo al candidato López Obrador lo escuchaban hablar de una forma muy diferente a lo que hoy habla el presidente López Obrador.

Como lo hace la mayoría de los políticos de todos los partidos en campaña…

Pareciera que el propio presidente Obrador traiciona al candidato Obrador; hablan de cosas diferentes, con un tono diferente y de propuestas distintas, y esto lo está distinguiendo mucha gente en las comunidades y lo está viendo la gente en su propio partido, como el movimiento de las mujeres de Morena en contra de Félix Salgado Macedonio; es un claro ejemplo de cómo se está tejiendo este malestar. Que en algunos municipios concretamente los ha fracturado; esto, en el marco de la vida social de los propios municipios, es lo que empieza a generar conflictos hacia el presidente de la república desde dentro de su propio partido.

¿No cree, después de escribir este libro, que nos encontramos ante una ruptura misma de la forma de hacer política?, ¿ver al PRI-PAN-PRD en alianza en una boleta electoral no es el presagio de que se terminará la era partidista?

Desde Luego. Hace mucho tiempo que el sistema político mexicano se agotó. Las formas que conocemos ya no funcionan, no son las adecuadas. En el libro yo voy señalando cómo este fenómeno comenzó en 1968 con el Movimiento Estudiantil, y cómo hubo oportunidades para hacer las cosas diferente. Lo que el propio sistema en esta supervivencia trata de tener para frenar cualquier intento de modificación o cambio de las reglas que le puedan afectar al propio sistema político frena los intentos donde se pueda sentir.

Voy a citar dos hechos muy concretos: cuando el presidente Vicente Fox dijo que iba a sacar al PRI de los Pinos y efectivamente con su triunfo saca al PRI de los Pinos; el presidente se queda corto, habiendo tenido una enorme legitimidad en su triunfo del año 2000, el presidente se quedó sin avanzar en la transición, y toda la alternancia, porque no olvidemos que la alternancia es solo el primer paso para concluir esa transición, esos cambios de los que estamos hablando, cambios profundos en el régimen político.

Ahora vemos que la historia vuelve a repetirse, el presidente López Obrador gana con una gran legitimidad en el proceso electoral del 2018, pero nuevamente se atora el presidente, no avanza a construir un cambio de régimen, que pueda transformar el sistema político y transformar las condiciones en nuestro país de cómo actuar políticamente. Yo en el libro cito una frase de Daniel Cosío Villegas en el libro del Estilo personal de gobernar, que se publica en 1974 y que aplica tanto a Fox como a Zedillo y al propio López Obrador; dice don Daniel: "el presidente tiene la intención de hacer un Gobierno diferente, incluso opuesto al anterior; el presidente está deseando el cambio de régimen", y eso no lo hizo Echeverría, a quien él se refería, tampoco lo hizo el presidente Zedillo después de la muerte de Colosio, que iba perfilado a un cambio de régimen. Y ahora vemos que ni Fox ni el propio López Obrador lo hacen. Les ha costado a los presidentes ser actuales.

¿Qué tan cómodo se sintió con el ejercicio de escritura, cuestionando a un político que además fue en varias ocasiones rival suyo?

Me sentí muy comprometido, que no fuera un análisis en la misma dirección de lo que yo critico, desde los enconos, los resentimientos, sino que fuera un análisis objetivo, frío, de cada uno de los presidentes que han ocupado esa responsabilidad y poder darle al lector la opción de que él juzgue, que analice, que califique la obra con su crítica, para definir si el camino está adecuado como lo dice el libro o tiene otra forma de pensar.

Lo que yo he dicho es que a un país como el nuestro no se le puede gobernar desde el odio, el rencor, el resentimiento, la improvisación, las ocurrencias; no se puede hacer así un buen trabajo.

Regresando a la revisión histórica, si entendemos 1968 como el año de las transformaciones y la contracultura, ¿cree que al PRI le pasó lo que al comunismo de la Unión Soviética, que no se transformó en el 68 cuando tenía que hacerlo y se quedó en la decadencia?

Sí. Cambio un poco el año porque yo observo que este fenómeno se genera desde 1965, ahí surge el malestar interno por lo que estaba pasando, no solo en el PRI, sino en todos los partidos políticos que se encontraban en una profunda crisis en aquellos años; el mundo entero estaba en una crisis, la Iglesia católica estaba en una crisis interna y por eso el papa Juan XXIII hace el concilio vaticano de aquellos años, pero no vimos venir el estallido social de 1968 ya con una organización de los estudiantes muy a fondo y que se estaba dando en el resto de Europa y en otras partes de Latinoamérica.

No pudimos ver el futuro porque estamos anclados en ese pasado que no nos deja avanzar. Es como una piedra sumamente pesada en la que venimos cargando el pasado y que nos atora para ver el futuro. Yo escucho a veces al presidente López Obrador como escuché a otros presidentes que van queriendo construir futuro, pero caminando hacia atrás. Vamos caminando hoy en día hacia los años 70 u 80, con Luis Echeverría, con López Portillo; me parece a mí impresionante porque México de los años 70 es muy diferente a México en el 2021.

Imaginémonos que México en los años 70 tenía el 50 por ciento de su población en el centro, Tlaxcala, Puebla, el Estado de México, el entonces Distrito Federal, Veracruz; hoy en día el 50 por ciento de la población está en el norte y en el bajío porque ahí están las condiciones del desarrollo económico para sus propias familias, sus propias empresas, y esto ha permitido que la población migre. A mí me preocupa regresar a México a los años 70 cuando en aquel entonces no había un comercio exterior como hoy, que nuestra economía depende de ese comercio y de las telecomunicaciones, de la inversión extranjera en nuestro país.