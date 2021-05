Piden comparecencia de Rosario Piedra por defensa a directora de Notimex

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por haber solicitado la inclusión de Sanjuana Martínez, directora de Notimex, al Mecanismo de Protección de Periodistas.

En un punto de acuerdo presentado en la sesión ordinaria, se propone citar a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que explique las razones por las cuales hizo un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, solicitando que reconsidere la negativa y brinde a Sanjuana Martínez Montemayor, de manera inmediata, las medidas preventivas necesarias y de protección.

"Se cita a comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para justificar sus motivos por los cuales da mayor prioridad a victimarios en lugar de las víctimas, como política reiterada en su gestión al frente de dicho organismo autónomo", se indica en el punto de acuerdo presentado por la diputada federal Frida Esparza Márquez.

En los argumentos se expone que la propia Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección expresó su discrepancia con el posicionamiento de la CNDH, argumentando que no tiene facultades para pronunciarse sobre los hechos señalados por la directora general de la agencia Notimex, ni sobre el conflicto laboral que ocurre en la institución que encabeza .

"Lo anterior, deja en claro que la CNDH ha perdido independencia, credibilidad y poder de investigación, situación que compromete seriamente su acreditación como institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos. Además, se ha vuelto una constante el abandono a las víctimas y la omisión de investigar violaciones a los derechos humanos, ya que su actuar responde más a personas con las que tiene algún vínculo de amistad o compromisos políticos, evidenciando prácticas de influyentismo y amiguismo que describen una administración corrupta", se subraya.

En el punto de acuerdo que se turno a comisiones se recuerdan casos como el despido injustificado de alrededor de 200 periodistas de Notimex y el hostigamiento laboral y agresiones instrumentadas por funcionarios de Sanjuana Martínez.

"Personal directivo de Notimex comenzó a realizar acciones coordinadas para acosar y agredir a periodistas y ex trabajadores. En el mes de mayo de 2020, distintas organizaciones no gubernamentales, académicas y noticiosas publicaron diversos testimonios que aseguraban que por órdenes de la directora Sanjuana Martínez, existía un chat denominado 'The Avengers N' en el cual se daba instrucciones para publicar mensajes en Twitter utilizando hashtags contra periodistas y extrabajadores de Notimex, así como para crear cuentas falsas y bots".