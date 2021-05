Hombre le escupe en la cara a mujer asiática embarazada y luego la insultó

El suceso ocurrió en Oakland, California, cuando un hombre que estaba cruzando la calle le escupió sin provocación a la cara de una mujer embarazada y de origen asiático estaba en el asiento del copiloto de un auto. El sospechoso luego insultó a la víctima con un término homofóbico y la reto que se bajara del auto.

La víctima reveló a los medios locales que fue a realizarse la prueba del COVID-19 inmediatamente después del ataque debido a la naturaleza del suceso y que además sufrió un 'mini ataque de nervios' una vez que llegó a su trabajo.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor pero las autoridades están realizando una investigación para poder identificarlo. de acuerdo al portal Tribuna.

A man spits into the eyes of a pregnant Asian woman at a red light in downtown Oakland and then uses a gay slur as he asks the victim to get out of the car. Video sent to me by the victim. @TaylorBisackyTV @AmandaHari @KRON4Desk @KTVUdesk @KGOdesk @AzenithKTVU @nbcbayarea pic.twitter.com/VW9qNdRgbI