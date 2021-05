Mujer ataca brutalmente a joven madre dentro de una pizzería y huye del lugar

El ataque fue grabado dentro de una pizzería ubicada en Augusta, Georgia, cuando una mujer identificada como Brittany Kennedy, de 25 años de edad, atacó a golpes a Emily Broadwater, de 25 años, tras una discusión supuestamente sobre el papa de los hijos de la agresora.

Un testigo grabó el altercado entre ls dos mujeres y en un momento del video en el que Kennedy estaba golpeando y jalando del cabello a Broadwater, quien yacía en el piso tratando de defenderse, la hija infante de la víctima se acercó a su madre e intentó 'defenderla' pero un empleado del lugar la agarró y la alejó de ahí.

El video culminó con la agresora arrastrando a la víctima hacia el exterior de la tienda y ahí le pisó la cabeza por lo menos dos veces.

Las autoridades reportaron que Kennedy huyó de la escena y hasta el momento permanece prófuga, mientras que la víctima sufrió algunas cortadas rehusó a ser trasladada a un hospital a través de una ambulancia, reportó el portal Fox 5 Atlanta.

@AsianPatDixon @censoreddottv@HeWasntJogging

Look at all the bleeps stand around and do NOTHING.

This animal deserves to be in a cage the rest of her pathetic life. pic.twitter.com/R77ijFpOnK