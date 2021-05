Siete incendios forestales aquejan Guadalajara

Este martes siete incendios forestales aquejan al Área Metropolitana de Guadalajara; hoy, tras declarar liquidados o controladas todas las conflagraciones, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que se trató de acciones orquestadas para tratar de desestabilizar el estado.

"Nuestra ciudad ayer fue atacada por intereses que buscan desestabilizar a Jalisco. En un hecho que nunca se había visto en nuestra ciudad, siete incendios forestales fueron provocados al mismo tiempo en el área metropolitana de Guadalajara", señaló.

El mandatario aseguró que la mezquindad política de quien ha provocado estos actos pone en riesgo la vida de los combatientes forestales, los bomberos de la ciudad y de los habitantes de la metrópoli.

"Lo que estamos viviendo no puede entenderse más que en la lógica de que intereses muy puntuales, muy específicos, están tratando de generar una agenda política con temas que son verdaderamente riesgosos para nuestra ciudad. Siete incendios que no se pueden explicar de otra manera", afirmó.

Según el mandatario, los siete incendios ocurrieron donde no hay intereses inmobiliarios ni agrícolas, por lo que su intención es otra, y cinco de ellos se presentaron en el municipio de Zapopan.

Por estos hechos, anunció que la Fiscalía del estado iniciará una investigación y recriminó al gobierno federal no encargarse de vigilar los bosques y tener que ser él quien dé la cara por estos temas.

"A los personajes que están lastimando a la ciudad para lucrar políticamente, no pueden hacerle esto a Guadalajara, no es posible lo que estamos viviendo, no es posible que se utilicen las tragedias para lucrar con la política, por ello el compromiso es muy sencillo, frente a estos hechos nosotros nos comprometemos a seguir trabajando, a seguir cuidando a nuestra ciudad y a nuestro estado vamos a seguir dando la batalla a pesar de los tiempos tan duros que vivimos, a pesar de todo esto que hemos sentido en los últimos días, hechos muy extraños que han puesto a Jalisco en una situación muy difícil", dijo.

Hasta esta mañana los incendios en Cerro del Tepopote, Barranca del Muerto, Rancho Contento y Bosque el Centinela, en el municipio de Zapopan; El Varal en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos; El Poleo, en el municipio de Tala, dentro del dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Bosque La Primavera; y en el Cerro de los Bailarines, en el municipio de El Arenal, se reportan como liquidados, mientras que el registrado en el Cerro del Colli, dentro del APFF Bosque La Primavera, en el municipio de Zapopan, continuaban los trabajos de enfriamiento y se reportó como controlado.