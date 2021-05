Mientras que todos creíamos que la pesadilla había terminado y que solo los adultos mayores habían sufrido la "inexperiencia" de los funcionarios de Bienestar, con el Plan Nacional de Vacunación anti-COVID, pues resulta que sin mucho esfuerzo que digamos han sabido ir de mal en peor. Desde que se abrieron los prerregistros en línea no funcionaron. Luego se dio a conocer que la vacunación se haría con base en la primera letra del apellido paterno, pero tampoco resultó. Y la muestra de que el Gobierno federal sigue cometiendo pifias en eso del plan nacional de vacunación, con el fin de acaparar reflectores, y por necedad sigue sin aceptar la ayuda de los Gobiernos estatal y municipal, es que volvieron las largas filas de personas en los centros de vacunación; en la fase actual para embarazadas y adultos en edades de 50 a 59 años, el mismo problema para las personas que, en banquitos o cartones, gorras o sombrillas, esperan horas y horas para que los vacunen.

Por ejemplo, en la "capirucha" del pan de pulque la sede de inoculación fue Canacintra, y desde el lunes hay filas de hasta 8 kilómetros; lo peor es que mucha gente que duró horas formada se quedó sin dosis, y aquí en Torreón es el mismo caos en la PVC, en Ciencias Políticas y en el estacionamiento de la Feria de Torreón. Nuestros subagentes se preguntan en qué andará entretenido el delegado federal, Reyes Flores Hurtado, en vez de recomponer la mermada imagen que ya se tiene del proceso de vacunación, precisamente por el "viacrucis" y desorganización para una dosis. Ya ni porque estamos en pleno proceso electoral se esfuerzan tantito.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de billete verde, no de dólar, sino de 200 pesos, de los que supuestamente pagan por permanecer ondeando banderines una hora en un crucero de la ciudad, nos reportan que como no trae nada de oferta política -es más, ni ganas de hacer promesas- el candidato de Morena (registrado al menos en el papel) a la alcaldía de Torreón, Luis Fernando de la Asunción Salazar Woolfolk, mejor conocido como el "Juanito Lagunero", padre del "Chico de Barrio" y fallido candidato Luis Fernando Salazar Fernández, nomás no ha dado la cara ni en foros locales ni en el debate oficial del onerosos Instituto Electoral de Coahuila, argumentando historias que nada más existen en su imaginación. Han privado por lo tanto a los ansiosos electores de conocer los ejes de su plan para hacer de esta sedienta ciudad un lugar "Bien Chido". Eso sí, gustan de posar para las fotos y, según nuestros subagentes, pues la estrategia del cambio en la boleta no ha estado funcionando; mientras tanto el ex "hooligan" panista convertido a Morena sigue protagonizando los bailes de cumbia y los recorridos por las colonias en las inestables redes sociales, como si fuera el candidato oficial, razón por la que los subagentes, que le saben a la cosa política, dicen que han preferido casi casi borrar del panorama al candidato oficial, "para que sus huestes no se confundan."

A menos de 20 días del cierre de las insípidas campañas electorales en la provincia Coahuila se ve de todo, desde los "Juanitos" candidatos a las alcaldías en Torreón y Acuña, pasando por los que se dicen ganadores del debate del IEC, en el caso de los candidatos del PAN y del PRI, hasta las declinaciones de miembros de lo que queda del Acción Nacional a la coalición PRI-PRD. Y mientras se le va mermando el partido, el dirigente Jesús de León Tello ni pío dice. Ahí está el caso de las regidoras panistas de Ramos Arizpe y de la propia candidata a la alcaldía de Saltillo, que hasta le promovió un recurso ante el Tribunal Electoral por violencia de género. Mientras don Chuy de León sigue entretenido en sus asuntos notariales, no tarda en tronarle el desbarajuste que trae dentro del partido, y esto a unos días de las elecciones.

***

Por las declaraciones y la actitud del jefazo de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, durante su más reciente gira artística por tierras laguneras, a quienes les fue más que bien fue a los "góbers" de las provincias unidas de La Laguna. Luego de la reunión del Gabinete de Seguridad Federal en las instalaciones del 33 Batallón de Infantería donde se revisaron a detalle los indicadores de incidencia delictiva y la tendencia a la baja, el presidente destacó la colaboración de Coahuila y Durango en materia de seguridad, y admitió que se han logrado importantes avances, "pese a las diferencias en otros temas", y a pesar de que algunos empresarios de La Laguna de Durango le entregaron una misiva de parte de los ganaderos por la preocupación en el aumento de robos con violencia en ese lado del Nazas, López Obrador no lanzó ningún tipo de dardo envenenado contra el "góber" de la provincia de los alacranes, José Rosas Aispuro. En el mismo foro electoral… Digo, nacional de la Mañanera, el "góber" Miguel Riquelme aprovechó los reflectores de la Mañanera para agradecer al Ejército por los logros en seguridad y presumió que Coahuila se ha convertido en la casa de la institución porque les ha construido cuarteles y bases de operación. De "pasadita" presumió hartos logros hasta que alguien le arrancó el micrófono y le dijo que no era informe de gobierno. Y mientras todos esperaban atentos a que AMLO se despachara contra el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira, a quien demandó en la FGR, omitió hablar del tema y ya en corto el preciso reconoció el trabajo del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila.

***

Los que no han aprendido que peleando con la ciudadanía lo único que logran es despertar más enojo contra la institución, y que además es como pelear contra la pared, son los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón, quienes de nueva cuenta andan poniéndose al tú por tú con quienes les reclaman por alguna infracción. Nuestros subagentes, disfrazados de bordo de concreto, nos reportan que por el rumbo de la carretera Torreón-Matamoros a la altura de la Saltillo 400 uno de los elementos de vialidad que anda en la motocicleta marcada con el número 35331 ha reunido varias quejas en un periodo muy corto de tiempo, que van desde amenazas y manoteos hasta las mentadas de madres, sobre todo cuando son mujeres las conductoras detenidas por alguna supuesta infracción. El detalle es que al parecer la capacitación para que los elementos de vialidad no se confrontaran con la ciudadanía, y así evitar lamentables hechos de violencia como los ocurridos el año pasado, no ha dado muchos resultados que digamos. Pero uno de los argumentos que han alegado los tránsitos de Torreón es que desde que el director de la Policía Municipal, Primo García Cervantes, les quitó el apoyo por andar multando a su hijo detenido manejando en estado etílico pues estos siguen tratando de arreglárselas como pueden.