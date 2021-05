Camino al éxito

Estamos entrando en temporadas de eclipses nuevamente y las energías están a tope, moviéndose de un lado a otro. Son grandes momentos para ponernos en movimiento y seguir hacia adelante con lo que nos proponemos, con lo que deseamos.

Particularmente creo mucho en los astros, en los planetas y que ellos influyen en nosotros. Momentos en que la energía esta disponible, son grandes momentos para aprovechar y utilizarla al máximo, pero esto no quiere decir que es solo en esos momentos, realmente depende mucho de nosotros. Estos momentos son un plus extra en nuestras vidas que debemos aprovechar, pero realmente solo depende de nosotros lo que logremos y de esto me gustaría escribirles un poco. De las intenciones, las ganas, las acciones, el amor que uno le ponga a las cosas para que avancen en la vida.

Muchas veces nos las pasamos echando culpa afuera, por culpa de tal persona no pude hacer esto, si no hubiera sido por él hubiera ganado y así, cuando realmente lo que debemos hacer es hacernos cargo de nuestras acciones.

Cuando comprendemos que en nosotros es donde radica todo, las cosas comienzan a tomar otro rumbo. ¿Te ha pasado de desear algo mucho, mucho y poner todas tus energías en ellos y obtenerlo? Bueno de eso se trata la vida, de poner las energías y el tiempo en los lugares correctos. Soy una convencida de que cuando haces las cosas con amor, terminan saliendo mejor de lo que planeabas. ¿Imaginas una vida de abundancia, equilibrio y amor? Solo depende de ti construirla, paso a paso, día tras día ir poniendo tus mejores esfuerzos, tus ganas en obtener ese éxito que tanto deseas.

Conéctate con tu energía creadora para visualizar y crear lo que deseas y así trabajar en ello para lograr el resultado deseado.

Lo importante es que pase lo que pase, te mantengas en una actitud positiva y entusiasta, dejando las negatividades fuera y sobre todo que confíes mucho en ti, eso es lo primordial, que tu puedes, que lo vas a lograr a pesar de los tropiezos que pueda haber en el camino. Tu eres único/a y logras todo lo que te propones.

Al visualizar lo que deseas, lo que quieres, luego puedes dejarlo plasmado en un papel y todos los días pensar que acciones puedes hacer hoy para llegar al objetivo deseado. Recuerda que puede haber factores que pueden ayudarte y debes aprovecharlos pero que todo depende de ti, de las energías, el amor, la confianza y el entusiasmo que le pongas a las cosas.

