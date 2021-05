Denuncian abandono de Casa Faya en Gómez Palacio

En pleno Día Internacional de los Museos, uno de los proyectos culturales más ambiciosos que se han presentado en La Laguna se mantiene sin avance.

El inmueble centenario de Casa Faya fue adquirido por la administración municipal de José Miguel Campillo (2013-2016) en Gómez Palacio. Enseguida se elaboró un proyecto para su rescate y posterior empleo como el primer museo municipal gomezpalatino. Sin embargo, durante la administración de Leticia Herrera (2016-2019) y lo que va del actual ayuntamiento encabezado por Marina Vitela, el proyecto no ha registrado avances.

Los retrasos se han atribuido a la falta de presupuesto. Hasta 2017, se habían invertido 20 millones de pesos en el proyecto, de los cuales ocho millones fueron recibidos de la federación gracias al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE).

Posteriormente, se intentó de nueva cuenta bajar recursos federales a través PAICE. En 2017 se solicitaron ocho millones y en 2018 se pidieron otros seis millones de pesos. En ambos casos la candidatura fue declinada por irregularidades en los reportes del primer ejercicio.

DENUNCIA CIUDADANA

Fue el pasado domingo 16 de mayo cuando el artista gomezpalatino Fernando Martínez pudo entrar al edificio. Según su testimonio, se percató de que el inmueble es empleado actualmente como bodega.

"Vi que había dos camionetas del municipio afuera. Pedí permiso para entrar. Hubo reticencia, no me permitían entrar con tanta facilidad. Pero pude entrar y me dio mucha tristeza y rabia ver que este hermoso edificio se ha convertido en una bodega".

Martínez comentó que encontró varillas, tubos de plástico, de pvc, carretillas, azadones, palas y botes de pintura en la planta baja.

Comentó que al iniciar la administración de Marina Vitela, solicitó audiencia con Ernesto Rivera, titular de la Dirección de Arte y Cultura, quien lo recibió para tratar el futuro de Casa Faya

"Me sacó un documento y dijo: 'Esto es una orden que recibimos de México donde el proyecto Museo Casa Faya de Gómez Palacio no va a continuar'. Le pregunté '¿Por qué no va a continuar?'. 'No se le quiere meter dinero porque se han robado lo que se dispuso para presupuesto'".

Martínez indicó que solicitó al municipio de Gómez Palacio una copia del documento y hasta el momento no ha obtenido respuesta.

En un recorrido realizado por este medio, se constató la falta de mantenimiento hacia el inmueble. En la parte superior se ha retirado la madera de cuatro ventanales y sólo se les ha colocado una malla de alambre, por lo que la tierra y el agua de las lluvias puede entrar con facilidad y afectar el piso de madera que se ubica en la planta alta.

Así mismo, hay rastros de humedad en la fachada, misma que presenta una grieta en la parte superior.

Martínez también denunció el abandono de la Plaza Fundadores, donde participó como escultor del obelisco y de las siete piezas de mármol que narran la historia de Gómez Palacio.

Se observó que algunas de las placas han sido robadas, así como del deterioro de las letras que acompañan al obelisco (las cuales originalmente eran de mármol y se intentó sustituir por piezas de metal). Los murales de mármol también requieren mantenimiento, pues presentan rastros de humedad. En la plaza se ha perdido la luminaria de piso, la fuente tampoco funciona y una de las bancas ha desaparecido.

"Un lugar que puede ser digno para los gomezpalatinos, ¿en qué condiciones está? Es triste, es lamentable y yo desearía que la actual administración, por conducto de la señora alcaldesa, volteara para acá, es necesario que lo haga".

En un ejercicio de derecho de réplica, este medio contactó con la Dirección de Arte y Cultura de Gómez Palacio para conocer su postura ante la denuncia. Sin embargo, por encontrarse en veda electoral, la dependencia reservó sus declaraciones.