Ciclista sufre accidente durante transmisión en vivo

Así lo mostró Guad Venegas en su tuit, quien se encontraba en Santa Monica, California, informando sobre la situación de las enfermeras respecto a los nuevos lineamientos sobre el uso de cubrebocas en Estados Unidos, cuando al fondo a mitad de su enlace con la cadena MSNBC, sucede el accidente.

Conforme el video avanza puede verse a la ciclista ponerse de pie y seguir su camino, todo sin que Guad de momento se dé cuenta, dado que la situación sucede a sus espaldas.

The unfortunate moment a bicycle rider fell on Live TV @MSNBC Thankfully she was able to get up and ride away. pic.twitter.com/VvH7IpFo8l