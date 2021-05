Investigan denuncias de acoso de maestros en Hidalgo

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) aseguró estar en disposición de escuchar las denuncias de la comunidad estudiantil, luego de que jóvenes acusaron que la máxima casa de estudios protege a sus violentadores.

Estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud denunciaron la semana pasada acoso escolar de parte de uno de los profesores, quien dijeron, ya había sido expuesto en diversos tendederos.

"Escribimos con motivo de protesta porque ya estamos cansadas de ser ignoradas y silenciadas. Queremos que se sepa que la UAEH reitera mucho sobre su política institucional de cero tolerancia a toda forma de violencia de género, pero encubre a sus profesores, silencia a las alumnas y lo único que le importa es su imagen", denunciaron.

Precisaron que uno de los profesores, identificado como Juan Manuel, acosa reiteradamente a las estudiantes, incluso en las clases en línea.

Las jóvenes declararon que se sienten intimidadas, por lo cual decidieron hablar con las autoridades de la institución, pero la respuesta que recibieron fue que "no le siguieran el juego", y como no las había tocado sexualmente no era tan grave.

Explicaron que recurrieron a la defensora universitaria que les pidió evidencias, un oficio y testimonios, lo mismo que le fue entregado y la respuesta fue que se había separado al profesor del grupo; sin embargo, no se aplicó ninguna sanción debido a que el hombre renunció. Ante esto, las jóvenes se dijeron decepcionadas y consideran que se les dio la espalda.

Ayer domingo, la UAEH emitió un comunicado en el que asegura que a través de la oficina del defensor universitario se investiga y se da seguimiento a todos los casos.

Indicó que por la vulneración al Código de Ética Integridad Académica de Personal y Alumnado, así como al Código de Conducta de las Autoridades, el personal puede ser denunciado ante la defensoría universitaria.