Falta socializar Proyecto Agua Saludable: gobernador de Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, consideró que falta socializar el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna. El sábado pasado hubo una reunión entre habitantes del ejido 21 de Marzo de Lerdo, representantes de la iniciativa privada y la asociación Prodenazas A.C. donde señalaron los ejidatarios que van a impedir que se construya el acueducto del Proyecto Agua Saludable porque estos sectores consideran que no es la solución ya que se atacan los efectos, pero no las causas, es decir, no se resuelve la sobreexplotación del acuífero.

"Me parece que lo que tenemos que hacer es socializar más esto, ya que Conagua está haciendo su esfuerzo pero falta todavía que todos los productores, tanto del sector social como los pequeños propietarios, puedan tener la información exacta puesto que lo que ha presentado el presidente es bueno, indudablemente, pero falta que nos ayuden y que nos permitan que se socializa más esto", declaró. VER MÁS: Agua Saludable para La Laguna avanza en licitaciones: AMLO El proyecto implica la construcción de una planta tratadora, una represa, un rebombeo y la línea de conducción para llevar el recurso natural a tanques de almacenamiento para su distribución para beneficiar a municipios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango. No obstante, los inconformes dijeron que aunque la justificación es extraer el agua del río Nazas y potabilizarla para que no llegue a la población con arsénico, la solución debe ser cómo recuperar el acuífero pues está sobreexplotado porque se extrae más agua de la que se recarga y gran parte de esta extracción es ilegal, dijeron, ya que se extraen 1,080 millones de metros cúbicos y se recargan 530 millones de metros cúbicos. Los que se oponen al proyecto manifestaron que parte de la solución es que la Conagua cancele todos los pozos que operan de manera ilegal y sin permiso, lo que afecta la sobre explotación. Al respecto, Aispuro Torres indicó que es importante para socializar el proyecto que en las pláticas donde se aborde este tema sean incluidas las autoridades estatales y municipales. "Lo que yo le dije al presidente de la República es que estábamos listos para colaborar y ayudar a que este proyecto se concrete en La Laguna pues es un proyecto bueno pero falta que le expliquemos a la gente exactamente cuáles son los alcances y que esos no necesariamente van a afectar a unos y favorecer a otros ya que todos tienen que ganar con esto. No se van a quedar sin agua los que hoy la tienen y no se van a cancelar algunas actividades que se están llevando a cabo", explicó. VER MÁS: Organizan nuevo espacio para discutir proyecto Agua Saludable para La Laguna Apuntó que lo que se tiene que realizar es la modernización de los sistemas de riego y que queda claro que se tienen que hacer inversiones tanto de los productores como del propio Gobierno pues el objetivo es tener un sistema que responda a las necesidades que se tienen hoy en día y con tecnología de punta para aprovechar de la mejor manera el agua. Respecto a la cancelación de pozos ilegales, el mandatario estatal dijo que los pozos que actualmente se estén utilizando y no tengan autorización de Conagua indudablemente se tienen que cancelar y se deben sancionar ya que es una responsabilidad que tiene la Conagua verificar que todos los pozos que están operando tengan autorización para ello. "Nosotros estaremos muy atentos para acompañar al presidente en este proyecto", acotó.