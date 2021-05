Citará Congreso a la Ciudad de México a directora de Metro de la CDMX

Con el voto en contra del PAN, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local aprobó citar a comparecer a la todavía directora del Metro, Florencia Serranía Soto, si es que existen dudas sobre las respuestas que esta funcionaria realice al cuestionario parlamentario que deberán mandárselo este miércoles, como lo propuso Morena.

Para ello, y con base en el artículo 34 de la Constitución local, la funcionaria tendrá 30 días para responder al cuestionario, mientras que el Congreso local tendrá otros 30 días; es decir, en 60 días resolverían si citan o no a comparecer a Serranía Soto para responder por los hechos de la Línea 12 del Metro. Mientras que para la creación de una Comisión Especial Investigadora fue rechazada en definitiva, dado que de ser aprobada, sería después del mes de julio próximo, cuyo trabajo sería truncado, pues a finales de agosto esta Legislatura concluiría su trabajo.

Dicha determinación lo tomó la Jucopo con tres votos a favor, tres en contra y una abstención -de Jannete Guerrero Maya, del PT-, pero además, como en este grupo prevalece el voto, ponderado del partido mayoritario -Morena-, la propuesta fue desechada en definitiva. Lee también: Mamá de Brandon pide destituir a la directora del Metro para no entorpecer investigación en L-12 Lo mismo ocurrió en la petición del PAN, para que fuera citada "de inmediato", Florencia Serranía Soto, propuesta a la que sólo se sumó el PRD, pues Morena contó con el apoyo del PT, PVEM, Asociación Encuentro Social (AES) y hasta el PRI, para rechazar el acuerdo.

Sin embargo, el coordinador del PAN, Christian Von Rehrich de la Isla, insistió sobre la urgencia de la comparecencia de esta funcionaria, pues no sólo es para esclarecer los hechos de la Línea 12, sino de todos los acontecimientos ocurridos anteriormente. De nuevo, el panista acusó a Morena y aliados de proteger a Serranía Soto, por lo que exigió que la ciudadanía debe ser informada de lo que realmente ocurrió en la Línea Dorada, "porque no fue un incidente, como a cada momento lo califica la jefa de Gobierno y sus empleados, incluidos los diputados de su partido, sino un accidente provocado al no realizar su trabajo", enfatizó.

Incluso pidió aclarar la responsabilidad de Marcelo Ebrard y Mario Delgado, "por lo que los diputados de Morena deben dejar de ser tapadera de sus propio partido. Una tragedia de esa naturaleza, no debe quedar en el olvido o archivada, como es su intención. Además, está pendiente la reparación del daño, que hoy están abandonados", denunció el panista.

Reiteró que desde la Asamblea Legislativa, hoy Congreso, fueron creadas Comisiones Especiales, "por lo que no debemos convertirnos en cómplices de esos malos funcionarios. Todos ellos, los de antes y los de hoy, deben ser investigados y citados a comparecer. Pero en esta Comisión no deben considerarse a diputados de Morena, porque es seguro que van a bloquear las indagatorias. Esto quedará en la conciencia de los que no quieren hacer justicia a las víctimas", denunció el del blanquiazul.

Martha Ávila, coordinadora de Morena, aceptó que faltan otros nombres de los responsables, "como Felipe Calderón", aunque aclaró que una Comisión Especial sólo podría aportar detalles administrativos, pues las indagatorias judiciales y técnicas, ya las realizan los expertos, "de lo contrario sólo hacemos suposiciones alarmistas, que nos mantendrían alejados de la verdad. Y claro que exigimos que sea castigado caiga quien caiga", respondió.