Afirma Aispuro que situación es crítica por sequía en Durango

José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, expuso que platicó con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el desayuno que tuvo con él en su visita a La Laguna respecto al grave problema por la sequía.

"Me dijo que me pusiera de acuerdo con la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), hablé con ella, quedamos de hacer una mesa de trabajo en los próximos días en la Ciudad de México y le dije que ya tiene en sus manos la solicitud de declaratoria de emergencia y me dijo que la revisaría de inmediato. También hablé con la directora de Protección Civil que acompañaba al presidente", declaró Aispuro.

Indicó que le dijo a López Obrador que Durango se encuentra en una situación crítica puesto que es el estado del norte del país que tiene los peores efectos de la sequía en los últimos años.

Recordó que luego de que se cancelara el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se mencionó que este iba a ser sustituido por recursos que la Secretaría de Hacienda destinaría en función de la necesidad de cada región.

"Nosotros lo que vemos es que si se canceló el Fonden y no hay claridad en el mecanismo que se habrá de seguir, entonces sí es un tema que lo que hicieron nuestros legisladores fue afectar a toda la población", enfatizó.

Aispuro manifestó que si el mecanismo que sustituirá al Fonden no es claro y si no se activa la ayuda lo más pronto posible, la principal afectación es para la población de todas estas zonas que sufren la sequía, principalmente los productores del sector agropecuario.

Destacó que en los 39 municipios hay efectos muy negativos ya de sequía, la diferencia entre uno y otro es que en algunos es extrema y otros en severa pero no existe un solo municipio del estado que no tenga un problema de esta naturaleza.

"Lo más preocupante son las comunidades donde hoy en día ya no tienen agua porque los mantos freáticos han ido bajando, como es el caso por ejemplo del Salto Pueblo Nuevo, donde se abastecía de una presa y esa presa ya se secó y ahorita lo que se está haciendo es llevar agua en pipas a esta y otras comunidades que no tienen para el consumo humano", dijo el Gobernador.

La otra afectación es para el sector agropecuario pues Durango es un estado cuya economía se basa en buena medida en la actividad primaria, por ello tanto la agricultura como la ganadería están siendo afectadas en este momento, acotó.