Informará Movimiento Ciudadano sobre sustituto de Ricardo Bours en Sonora

Tras la declinación de Ricardo Bours a la candidatura al gobierno del estado a favor del candidato Ernesto Gándara de la alianza PRI-PAN-PRD, Movimiento Ciudadano informó que el día de mañana informará quien seguirá "dando la batalla" en Sonora.

En un breve comunicado la dirigencia nacional externó que el partido sigue de pie "no apoya y no se sumará a ningún candidato de otro partido. No va con ninguna Alianza".

Aclaró que la decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura del "Borrego", es una decisión personal que no comparten ni apoyan.

"Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros".

Mañana martes, anunció, "la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano dará una rueda de prensa en la ciudad de Hermosillo para informar a detalle sobre las personas que seguirán dando la batalla por Sonora".

De esta forma respondió el partido tras el anuncio de Ricardo Bours sobre la declinación de sus aspiraciones para apoyar al candidato de la alianza "Va por Sonora".

"Para que Sonora gane he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou, aclaro que no es una declinación es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora en unidad recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen", fue el mensaje del empresario.