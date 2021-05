Belugas son golpeadas por un entrenador porque no lo obedecieron

Un entrenador de ballenas fue grabado cuando golpeó y pateó a dos belugas luego de que los cetáceos no obedecieron sus órdenes.

El suceso fue grabado en un acuario ubicado en Vladivostok, Rusia, cuando Dmitry Bachinsky, de 32 años, estaba entrenando a un grupo de belugas para un espectáculo acuático y él le ordenó a dos de ellas, llamadas Nil y Lear, que lo besaran, pero los cetáceos se rehusaron y Bachinsky reaccionó con violencia.

Al ver que las belugas no lo obedecieron, Bachinsky golpeó la cabeza de una de ellas y pateó a la otra, actos que fueron captados por una cámara de seguridad.

El grupo de activistas llamado Freedom for Killer Whales and Belugas difundió el video en redes sociales y alegó que no es la primera vez que Bachinsky realiza ese tipo de agresiones; sin embargo, el acuario negó que las belugas hayan sido abusadas y que las acciones del entrenador eran para evitar que los cetáceos sean agresivos entre ellos, reportó el Daily Mail.