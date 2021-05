Mamá de Brandon pide destituir a la directora del Metro de la CDMX

Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanni, el niño de 12 años que murió en el colapso de la Línea-12, pidió destituir a la directora del Metro, Florencia Serranía, al explicar que solo de esa manera no se van a "entorpecer las investigaciones", pues si continúa al frente de la dependencia, la situación nunca se aclarará para las víctimas y los deudos.

Así lo expresó la mujer y su abogado, luego de acudir a la Contraloría de la Ciudad de México a interponer una denuncia del tipo administrativo, pues busca que las autoridades inhabiliten a Florencia Serranía y a otros funcionarios actuales, encargados del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por su presunta negligencia que derivó la tragedia.

De igual manera, anunciaron que esta misma semana presentarán una demanda penal en contra de, por lo menos, 22 funcionarios de esta y administraciones pasadas que también estuvieron a cargo del Metro y, que aseguran los deudos, nunca le dieron el mantenimiento adecuado a las instalaciones de la Línea-12.

"Lo quiero dejar bien claro, no estamos buscando dinero ni algún beneficio porque no hay dinero que me devuelva la vida de mi hijo, de ser así, yo le digo a la jefa de Gobierno que se quede con todo lo que ofrece, pero que me devuelva a mi hijo. Lo que buscamos es que se castigue a los responsables, buscamos justicia y, sobre todo, que no se repita una tragedia por la negligencia de los funcionarios", detalló Marisol Tapia, al salir de las oficinas de la Contraloría Local.