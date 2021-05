Aprueban candidatura de Felipe de Jesús Cantú a la alcaldía de Monterrey

La Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León avaló la candidatura de Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, en sustitución de Víctor Fuentes Solís, quien renunció a la postulación por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León y regresó a su curul en el Senado dentro del grupo del Partido Acción Nacional (PAN), instituto al que había renunciado para aceptar contender por la alianza encabezada por Morena.

En sesión extraordinaria celebrada el domingo por la tarde, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral avaló la candidatura de Cantú Rodríguez, y la renuncia a dicho cargo de Fuentes Solís. Además, acreditó la renuncia de Cantú Rodríguez como diputado propietario de la primera diputación plurinominal, postulado por Morena, integrante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.

La CEE aprobó asimismo que el maestro Juan Agustín Ibarra Villalón, fuera designado por la coalición PRI-PRD, como candidato a la alcaldía de Santa Catarina, en sustitución de Arturo Ayala Martínez, quien falleció de un infarto el pasado 27 de abril. Ibarra Villalón había sido registrado como candidato a segundo regidor propietario.

Sin embargo, dado que las boletas electorales para los citados municipios ya están impresas, no será posible incluir los nombres de los candidatos aprobados en lugar del aspirante que murió, el que renunció y los que fueron designados a otro puesto de elección popular.

En tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, negó la posibilidad de contender por su reelección como candidata a diputada local por Morena en el distrito 8 local a Mariela Saldívar Villalobos, con el argumento de que no se separó a tiempo de la bancada de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Saldívar señaló que no tenía qué hacerlo porque no estuvo ni está afiliada a partido alguno.