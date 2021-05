Mujer revela que dio a luz estando dormida

Una mujer está causando revuelo al revelar en TikTok que dio a luz a su hija estando dormida, prácticamente sin darse cuenta.

Amy Dunbar explicó que tras 12 horas de trabajo de parto, le dieron una inyección epidural que le dio sueño. Cuando la enfermera regresó, notaron que el equipo de monitoreo había detectado una fuerte contracción. "Ni siquiera un minuto después de eso, la enfermera me estaba despertando diciendo que había perdido los latidos del corazón del bebé en el monitor, pero ella dijo 'No te preocupes, date la vuelta y lo encontraré, la bebé probablemente se movió. Haciendo lo que me dijeron, moví la manta y me estaba dando la vuelta cuando pensé 'Algo está pasando'. Mi bebé estaba en la cama. Había dado a luz mientras dormía. Esa gran contracción que vio la enfermera fue su nacimiento", explica Amy.

En un video de seguimiento, añade que las enfermeras revisaron inmediatamente a su hija, porque no estaba llorando, pero confirmaron que la niña estaba bien. "Fue realmente aterrador, pero resultó bien", concluye Amy, recoge el diario Mirror.