‘Edificio fantasma’ encontrado en Google Maps causa extrañeza

El ‘edificio fantasma’ fue reportado por una usuaria de Twitter, que muestra la imagen de Google Maps en que se observan una serie de edificaciones, editadas sobre la ciudad.

“¿Qué diablos son estos extraños edificios fantasmas en Google Maps? Simplemente están entre otros edificios. No son reales. WTF", escribió una persona llamada Kimberly, quien compartió las imágenes de edificios superpuestos en Bridge Street, junto al Lowry Hotel.

Algunos usuarios sugirieron que podría tratarse de una falla en la aplicación, aunque otros especularon la intervención de algún hacker al portal, recoge el diario Mirror.

OKAY ACTUALLY I JUST FIGURED IT OUT?? THESE BUILDINGS OVER HERE GOT LIKE, CLONED AND MISPLACED?? pic.twitter.com/q8SyvM8745