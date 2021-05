Justicia divina

No hay más. Santos es justo semifinalista. Rayados fue demasiado frío y calculador en su casa y lo pagó muy caro. Los Guerreros no dejaron de luchar por más que el encuentro les presentó complicaciones todo el tiempo. La recompensa fue la adecuada para los muchachos de Almada que estaban siendo atracados por un árbitro que gusta de favorecer a los Rayados en instancias finales , cómo olvidar aquella final en el Azteca en donde duró solamente 9 segundos en el flamante VAR para decidir que no había penal sobre el l americanista Guido Rodríguez.

Con ese penal de haberse anotado, las Águilas sentenciaban el partido y hubieran sido campeones, sin embargo, Ramos Palazuelos tenía otros planes. Salió huyendo del VAR señalando que no había nada. Ramos fue incluso suspendido por esa mala decisión pero el daño ya estaba hecho, Rayados campeón y América con las manos vacías. Santos se presentó sin John Ferney Otero que salió lastimado en el partido de ida. La escuadra albiverde salió esperando a un Rayados más echado para adelante pero eso no sucedió, Santos fue muy impreciso en la parte inicial y se fue en desventaja de manera merecida aún cuando su rival no fue el esperado. En la parte complementaria vino la historia importante. Mano de Gallardo que Ramos Palazuelos no quiso marcar, y cuando digo no quiso es porque así sucedió, el VAR lo llamó para mostrarle las aplastantes pruebas del penal cometido por el ex Puma pero ni así el silbante quiso señalar el manchón, increíble decisión que aunque no me guste, me hace ir más allá de pensar en un solo error y caer en sospechosismos al estilo de Joserra o Faitelson. Le verdad lo que pienso es que lo de Ramos Palazuelos en el Azteca y ayer en el Gigante de acero es falta de valor. Prefiero creer eso a pensar que hay algo turbio y planeado entre un silbante y un equipo millonario. Ahora la tropa de Almada va contra el Puebla, se viene una cerrada pero buena serie semifinal. La ida será en el Corona y la vuelta en el Cuauhtémoc. La cosa sería al revés si Santos hubiera vencido a los camoteros en la última jornada del torneo pero igual todo hubiera cambiado y el rival en semifinales sería otro. Basta de especular con eso. Santos semifinalista, ¿quién lo esperaba hace apenas un mes? Manye Castil // @manyecastil