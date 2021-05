El pleito por el Cerro de la Silla

Las campañas electorales siguen subiendo de tono; una de ellas y de las más emblemáticas es la de Nuevo León, territorio del exjefe de oficina de Presidencia, Alfonso Romo, y de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.

Los candidatos a la gubernatura de dicha entidad federativa andan jugando al juego de las sillas: se han dado con todo para poder sentarse en la silla del Palacio de Gobierno, y por ende del emblemático cerro.

Después de la caída de la silla de la candidata de Morena Clara Luz Flores, subió como espuma el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, quien encabeza la preferencia en las encuestas.

Pero su adversario, el priista Adrián de la Garza Santos acusó a Samuel García Sepúlveda de vínculos con la delincuencia organizada; le siguió la denuncia ante el INE del ahora aliado de Morena, el Partido Verde, de que las aportaciones recibidas y conferidas por Samuel rebasan el tope de 7.2 millones de pesos. Ahora las trasferencias recibidas no cuadran, por lo que el INE inició una investigación por dichos movimientos, entre ellos, dando vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda.

Sin duda alguna la pareja de Samuel García y Mariana Rodríguez Cantú, una influencer de las redes sociales, han resultado ser todo un fenómeno incluso para un análisis en la comunicación política.

A su vez, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, informó en el Boletín Judicial número 171/21 que lo investiga por supuesto financiamiento ilícito de campaña.

No solo esa investigación está abierta, sino que hay otra contra Adrián de la Garza de la alianza PRI-PRD por solicitar el voto femenino a la entrega en una denominada Tarjeta Rosa, con lo que las mujeres que participen puedan obtener dinero una vez que el aspirante gane las elecciones.

Este modus operandi de las tarjetas, es una compra disfrazada del voto, lo cual al parecer utilizan la mayoría de los partidos políticos como una práctica común sin advertir que es ilícita y deberán ampliarse las investigaciones a todos los que la utilicen.

Por ello, las alarmas se han prendido en esta contienda donde Movimiento Ciudadano ha ido sumando espacio en el tema electoral, como una nueva opción para los votantes, ya que de obtener Nuevo León, tendría dos de las tres capitales del país más importantes en términos económicos o financieros.

Antes de que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales termine su indagatoria, lo hará el Instituto Nacional Electoral, sobre si cancela o no dicha candidatura, como aconteció a Morena con las candidaturas de Guerrero y Michoacán; pero al parecer no está muy convencido de actuar, por lo que Movimiento Ciudadano deberá preparar un suplente, y no vaya a ser el propio Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ahora entrara a la contienda.

Por ello tenemos que recordar que la única tarjeta que decide el destino de los candidatos es tu credencial de elector con tu voto.

Así que el pleito por la silla de Nuevo León está con todo, y sin duda alguna será un preludio de lo que pasará en tres años por la silla presidencial.

