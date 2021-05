Elefante atascado en lodo es rescatado con ayuda de una grúa

El rescate ocurrió en el Parque nacional de Bandipur, ubicado en Karnataka, India, luego de que un elefante quedó atascado en un charco de lodo, en el cual aún podía mover sus extremidades pero no podía levantarse por sí sólo.

Al percatarse de la situación, un grupo de guardabosques decidió intervenir y con ayuda de una excavadora lograron levantar al mamífero de tamaño mediano, el cual logró caminar con firmeza tras haber sido liberado.

La cuenta de Twitter oficial del parque compartió el video del rescate y obtuvo decenas de miles de reproducciones en cuestión de horas y múltiples usuarios agradecieron los esfuerzos de los involucrados para rescatar al elefante, reportó India Today.

One female elephant, stuck in the fresh mud puddle in Moleyur range of Bandipur Tiger Reserve, rescued successfully.@ntca_india @ArvindLBJP @aranya_kfd @kudremukh_wild @brt_tiger @DharwadForest @nagaraholetr @moefcc pic.twitter.com/U4ZTvFzd1D