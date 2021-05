Luchador termina con la entrepierna en llamas durante una pelea y se vuelve viral

El incidente fue grabado durante un evento de lucha llamado Southern Sickness Cup, celebrado en Memphis, Tennessee, cuando al luchador JJ Allin le prendieron fuego a sus pantalones en la zona de su entrepierna como parte del espectáculo, pero sus compañeros no lograron apagar las llamas al intentar sofocarlas con una podadora.

Luego de unos segundos, varias personas intervinieron e intentaron apagar el fuego hasta que Allin se levantó y comenzó a quitarse sus pantalones.

Una espectadora grabó el suceso y publicó el video en redes sociales, en donde ya obtuvo más de un millón de reproducciones, y además comentó que los pantalones y ropa interior del luchador fueron consumidos por las llamas cuando ella dejó de grabar.

Se desconoce el estado de salud de Allin, quien ha estado activo en su cuenta de Twitter desde que el video fue publicado.

My favorite part of this INSANE video is the way I captured Steve at the end. I’m cackling pic.twitter.com/dYrRRHwiVW