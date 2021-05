La Columna de Rosell

Si experimentas un episodio de ánimo elevado seguido de depresión, es posible que se te diagnostique trastorno afectivo bipolar tipo 1. Si experimentas episodios depresivos seguidos de un episodio maniaco más leve, es posible que se te diagnostique trastorno afectivo bipolar tipo 2.

Definitivamente el equipo de Guillermo Almada es tipo 1, pero sin dudas. Veamos: ocho partidos fuera del hogar dulce hogar, un triunfo, tres empates y cuatro derrotas, tres miserables goles a favor y hasta eso, solo seis en contra. ¿Pero a quien le ganó Santos de visitante? Fue a los Xolos en la jornada once con gol de Félix Torres y arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos, si, el mismo que pita hoy a la seis en el Gigante de Acero. Ojalá la coincidencia valga para los Guerreros, aunque con un empate basta.

De local Santos fue una castañuela, de muy buen humor y repartiendo sonrisas a todos, ganando seis de nueve, dos igualadas y una derrota. Quince a favor y siete en contra. Es decir, un muy buen más ocho de diferencia ¿en los episodios oscuros fuera de la seguridad de tus muros? Un horrible menos tres.

Y la pregunta que deberíamos hacerle no al entrenador, no a la directiva, no a la afición, si no a un méndigo siquiatra ¿Qué esperamos hoy por la tarde en Monterrey de nuestro Santos Laguna? Ojalá tengan razón los que insisten que la liguilla es otro torneo (yo no estoy de acuerdo), de ser así, quizás Santos encuentre la luz fuera de su barrio. Recordar que en la liguilla del Apertura 2019 en el campo que va a jugar hoy se comió cinco goles de los Rayados, tres de ellos ¡en los primeros doce minutos!

meros doce minutos! Por cierto, Javier Aguirre entrenador de Rayados, digamos que haciendo un balance de cómo se comporta públicamente me caía más bien que mal, folclórico y vaciado en la mayoría de las ocasiones, pero sus declaraciones después de que le bajaron el resultado en la Comarca, son de un individuo básicamente corriente y ardido, disfrazando sus argumentos con: “pero es futbol y no es queja” acerca según él, de que los futbolistas se dedicaron a dejarse caer fingiendo faltas para perder tiempo y concluir con el dos a uno, cuando todos sabemos que el equipo de Almada iba mínimo por un gol más.

a iba mínimo por un gol más. ¿Qué impidió que disminuyera el dominio verde y blanco? Simple y sencillamente que Aguirre cambió su estrategia conservadora por una arriesgada, pero no por convicción, sino porque el marcador lo empujó a hacerlo. ¿Fingiendo falta? Otero se rompió el ligamento de la rodilla derecha y estará inactivo por meses. Félix Torres y Matheus Dória salieron golpeadísimos, magullados y adoloridos por el gran esfuerzo. En este equipo nadie finge Javier, por convicción y por órdenes de su entrenador. Que terminen contracturados y presa de calambres es por el esfuerzo colosal a los que los tienen acostumbrados y que en el juego 19 a todo tren aparecen irremediablemente. Santos no ha jugado un partido a un ritmo endiablado, ha jugado todo un torneo. Nadie corre como los Guerreros. Eduardo Aguirre es un claro ejemplo, se dejó la piel en la cancha, no solo participó en los dos goles, además haciéndole al kamikaze ofreció su físico para tratar de estorbar la salida de Rayados, arrojándose en el camino de un balón despejado a más de cien kilómetros por hora. La presión de perder cuatro de sus últimos cinco juegos hace que el llamado Vasco busque pretextos maquillándolos con “es futbol, no es queja”.

¿Quién accederá a semifinales? ¿El bipolar Santos o el inseguro Rayados? De agradecerles el magnífico que dieron estos dos “enfermos” en la Comarca. Mención honorífica para el chavo nacido en el todavía Distrito Federal y que el próximo veinte de julio cumple 19 años, Omar Campos, que de volante pasó a cubrir la lateral izquierda ayudando a cubrir la ausencia de Gerardo Arteaga que se fue al futbol de Bélgica. Cada vez se ve mejor este zurdo y anda coqueteando con hacer un golazo de fuera del área, primero lo intentó con la derecha contra Puebla y ahora contra Monterrey con su pierna favorita. Lo de Carlos Acevedo que por su error permitió el gol de visita de Rayados, nada más acuérdense que sin en el arco difícilmente Santos estaría a un paso de las semifinales. Ganar, empatar o perder por diferencia de un gol anotando dos o más. ¿Qué se lesionó otro titular? ¿Y? Cuéntenme algo nuevo por favor.