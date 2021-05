Acusa persecución extitular de SEIDO por caso 'Rápido y Furioso'

El extitular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), José Cuitláhuac Salinas (2011-2012), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que lo dejaran de molestar con "diligencias absurdas", al ser interrogado por el Caso Rápido y Furioso.

De acuerdo al diario Reforma, Cuitláhuac Salinas consideró que indagatorias rayaban en el abuso de autoridad y que derivaban de los dichos del canciller Marcelo Ebrard.

El pasado 19 de marzo Salinas compareció ante la misma Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para manifestar que el citatorio no tenía ningún contenido jurídico y que sólo obedecía a una postura política de denostar a los Gobiernos anteriores.

Y cuando empezaron las preguntas, respondió a la fiscal que lo interrogaba que sus cuestionamientos eran inductivos y carecían de técnica procesal, incluso le hizo correcciones en las palabras que usaba y hasta se dio la licencia de orientarla sobre cómo llevar a cabo un interrogatorio.

“Solicito respetuosamente a esta Representación Social de la Federación me deje de importunar con diligencias absurdas carentes de fundamento que corresponden, con base con lo que me expresó la Ministerio Público de la Federación que me cita, que son de orden político, derivado de algo que expresó el Canciller Ebrard”, dijo el ex subprocurador.

“Lo que obedece a una cuestión de orden político y no a una diligencia de carácter ministerial, en la búsqueda de los aspectos a que debe constreñirse una indagación como ésta, es claro que la expresión en caso de existir, del aludido Canciller, obedece a una postura del actual Gobierno con el objeto de denostar a los Gobiernos anteriores de otra filiación política”.

De 2006 a 2011, el fallido operativo “Rápido y Furioso” de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), introdujo ilegalmente más de dos mil armas a México que terminaron en manos del crimen organizado, dejando al descubierto, la vulnerabilidad y unilateralidad de las políticas estadunidenses en cuanto al tráfico de armas.

En la búsqueda por conocer cómo se realizaba el tráfico de estos artefactos de la Unión Americana hacía México por la frontera entre ambos países, así como los lugares a los que llegaban, la ATF llevó a cabo la operación que en 2016 fue calificada como “supervisada de manera irresponsable”, según un reporte oficial.

Según autoridades estadounidenses, buena parte de estas armas fue adquirida por grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, entre otros, y están relacionadas con diversas ejecuciones.