PIÉNSALO, PIÉNSALO

PALOMITA O TACHA: ELEGIR CON LIBERTAD PARA EXIGIR CON RESPONSABILIDAD (SEGUNDA PARTE)

Habiendo visto las cualidades de los políticos que necesitamos, veamos ahora los defectos de los políticos que no necesitamos.

La jornada electoral del 6 de junio requiere una responsable reflexión para elegir los mejores elementos para nuestro país. Una elección basada en intereses particulares, egoístas o mezquinos, en dinero, o en fanatismos irracionales, nos hace responsables y por tanto culpables incluso de muertes que puedan venir por acciones, negligencias u omisiones que puedan cometer a quienes elegimos para legislar o gobernar.

¡No será fácil decidir!Ante nuestra conciencia debemos sopesar muchas cosas, y después de votar, exigir. Esperando que estos criterios, sacados del documento Fratelli Tutti (capítulo 5) del Papa Francisco sobre los políticos que necesitamos (primera parte) y los que no necesitamos (segunda parte), ayuden a esta trascendental decisión. Tachar o palomear estas características contribuirá a ver más claramente quien puede realizar lo mejor posible el bien común en estas circunstancias concretas del país.

LOS POLÍTICOS QUE NO SE NECESITAN

No necesitamos políticos ( ) que desprecien a los débiles usándolos demagógicamente para sus fines, ( ) que recurran a clasificar a las personas en polos opuestos para desacreditar a uno injustamente o para enaltecer al otro en exceso,( ) con habilidad para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente a la cultura del pueblo y ponerla al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder, ( ) que suman popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población, ( ) lideres inmediatistas que responden a exigencias populares solo para ganar votos o aprobación, pero no para que las personas tengan recursos para su vida, ( ) que sólo tengan planes asistenciales, ( ) que sólo ofrezcan dinero, pero no les ayude a aportar sus capacidades y su esfuerzo, ( ) que hablen de respeto a las libertades pero sin la raíz de una narrativa común, ( ) de hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que benefician a pocos, ( ) que pretendan gobernar bajo las leyes del mercado o el dictado de las finanzas, ( ) que obliguen a los movimientos populares a renunciar a sus metas de promoción y liberación, ( ) que sólo hagan política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, ni desde los pobres, ( ) que se pongan al servicio de los intereses económicos de los poderosos, ( ) personas sin un proyecto que reunifique a los pueblos, ( ) políticos que piensan que hay individuos o grupos omnipotentes, autorizados a pasar por encima de los derechos y dignidad de las otras personas singulares o de sus agrupaciones sociales, ( ) que defiendan falsos derechos y dejen grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder, ( ) personas que justifiquen el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, ( ) que sea "presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos", ( ) promotor de estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos, ( ) que promueven la cultura del descarte, ( ) preocupados solo de su caída en las encuestas, ( ) que promueven fanatismos, lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, ( )

Revisemos a los candidatos para no permitir políticos corruptos, ineficientes o servidores de ideologías; está en juego nuestra seguridad, nuestra libertad y el futuro de nuestros hijos. Si nos equivocamos, si no salimos a votar, si no nos informamos bien, si no hacemos un voto consciente y útil, seremos culpables de la situación que se presente. La ciudadanía también debe superarse con una autocrítica, reconociendo errores y daños por reparar.

¡Piénsalo!