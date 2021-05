El arte del retrato hablado

Cuando ocurre un delito, se habla de los implicados, de la escena del crimen, o de la materia hurtada. Alguien es buscado y con esfuerzo, localizado. Tal vez el equipo policíaco se lleve algunos aplausos y un culpable cumpla una condena. Pero ¿Cómo fue posible la captura? Sí, hubo testigos que otorgaron descripciones físicas, se siguió una ruta de investigación pero también, aunque poco se hable de ello, existió el trabajo de una persona que manipuló un lápiz para trazar sobre una hoja los rasgos del delincuente. El producto final: un retrato hablado que agilizó la búsqueda, y si se tuvo suerte, la localización y captura.

Es en medio del caos que el arte, por medio del dibujo, entra para materializar el rostro, los rostros, que antes de ser trazados en papel, sólo existen en la mente de los que fueron los testigos.

México con la violencia y los delitos disparados, ofrece sobre las calles de la mayoría de los estados una galería de estos retratos: violadores, asesinos, ladrones. Pero también rostros de personas que desaparecieron de pequeños y que sus familiares continúan buscando, fotografías de niños se transforman entonces en dibujos de rostros de adolescentes, se trata de un aproximado realizado por un retratista, pues los menores no crecieron con sus familiares, y ellos quedaron imposibilitados para realizar una descripción fiel.

Es poco el reconocimiento que se les hace a las personas que se dedican a realizar los retratos hablados, sin embargo, su trabajo es fundamental para concluir investigaciones de hechos delictivos. Ellos no usan armas, ni chalecos antibalas, para ellos basta un lápiz, un goma y una hoja en blanco, al menos, esas son las herramientas que utilizan los que aún trabajan de forma manual. Y es justamente un retratista de esa camada quien accede a relatar su experiencia en los casi 30 años que lleva de luchar contra la violencia y la delincuencia a través de su arte.

Es medio día, la cita es en el segundo piso de un hotel, desde antes, la fuente solicitó que no se tecleara su nombre, es amable y muy dicharachero, comparte que desde hace más de dos décadas que se dedica a la realización de retratos hablados.

Él es un artista empírico, no estudió nada relacionado al arte, pero desde hace mucho tiempo se vinculó al dibujo y a la pintura, y aunque hizo una carrera en una rama de la salud, un bastidor o una hoja en blanco no le han sido carentes a su inquietud artística.

Ser el dibujante de la judicial nunca fue su anhelo, pero el destino se le desdobló y cuando menos lo esperó su lápiz ya trabajaba en el trazo de rostros que eran buscados por cometer un delito.

El cálculo ya lo había hecho antes, dice, en promedio dibujaba 300 rostros al año. "para que te des una idea en 28 años cuántos llevo. Ahora ha bajado mucho la cantidad por la situación de la inseguridad, mucha gente ya no quiere cooperar por miedo. De diez delitos, se hace un retrato hablado o dos, cuando mucho, a veces ninguno".

Señaló que otro de los factores que han bajado mucho el número de los retratos hablados, tiene que ver con que muchos lugares ya cuentan con cámaras de seguridad que ayudan mucho a la identificación del delincuente.

"Pero aún así yo me apoyo en las cámaras porque a veces no me lo describen bien y me apoyo en la cámara que aunque no tenga mucha resolución, pero ya maso menos, según los rasgos, le voy mejorando y así es cuando salen mejor".

Al paso de los años no sólo su trazo se ha perfeccionado, también su intuición, pues dice, cuenta con la experiencia para saber cuando una persona está mintiendo en torno a un retrato hablado. Ejemplifica. Relata cuando un repartidor acudía a cada rato a reportar que lo habían robado, pero luego de interrogarlo él mismo sobre los hechos y los rasgos de sus diversos asaltantes, cayó en la cuenta de que el hombre se estaba auto robando. "Y yo dije que eran puras mentiras y que lo empiezan a investigar rápido y sí, confesó todo, que se estaba auto robando para él agarrar el dinero".

"Ya con tantos años si me doy cuenta cuando alguien está mintiendo. Porque cuando hago el retrato hablado y lo enseño y dicen 'sí, ándele, ese es', ¿a la primera? O yo soy muy bueno dibujando o esta persona es muy buena para describir, porque cuando alguien deberás lo recuerda, me dice, 'no, sabe qué, era un poquito más flaco, los ojos más grandes', es decir, cualquier cosa me hacen que le corrija porque yo nunca les enseñó hasta que está terminado".

CASOS PARA RECORDAR

En 28 años de no soltar el lápiz, el retratista ha acumulado un sin fin de anécdotas y en su memoria se resguardan variados momentos, pero existen unos, por algunos detalles o la trascendencia de los casos, que él más recuerda.

Uno de ellos fue la muerte de un estudiante de medicina que fue agredido por un hombre bajo los influjos de la droga que le pidió dinero, al no conseguir que le entregara algo, el hombre le enterró un arma punzo cortante en el torso para luego darse a la huida. El joven estudiaba en Gómez Palacio y fue sorprendido por el sujeto ya estando en Torreón mientras esperaba su segundo transporte para llegar a su hogar. Hubo testigos: la materia prima del retrato hablado.

"Hice el retrato hablado. Me acuerdo muy bien que el testigo me estaba describiendo y dijo 'ojos grandes, muy grandes'. Se lo enseñó y me dice 'no, más grandes'. Le dije 'bueno si los hago más grandes se va a desproporcionar'. Pues ándale, lo presenté y luego luego lo agarraron, ¿sabes cómo le decían? El ojos. Tenía unos ojotes como de sapo".

Otro caso que recuerda fue cuando encontraron un recién nacido fallecido dentro de un baño de la central camionera de Torreón, la necropsia arrojó que el bebé había nacido vivo, pero que alguien había decidido dejarlo en el inodoro para que se ahogara.

La declaración del joven que realizaba la limpieza del lugar fue clave, aparte del retrato hablado, para localizar a la responsable. Se trataba de una chica que aparentaba unos 18 años de edad pero que en realidad tenía 23 que confesó que realizó el acto debido a que en su casa no sabían que estaba embarazada. Por su puesto tuvo que vérselas con la ley.

Estos y muchos otros casos, son parte de los recuerdos de este hombre que no planea, a futuro inmediato, soltar el lápiz para seguir apoyando a que más personas paguen por los delitos qué cometen en el día a día.

LA IMPORTANCIA DEL TESTIGO

Cuestionado sobre qué se necesita para poder realizar un buen retrato hablado, la fuente anónima indicó que "aparte de saber dibujar, es conocer, también, algo de psicología. En la rama de la salud que estudié llevamos psicología, entonces trato de captar más allá de lo que la gente me platica. Se requiere mucha imaginación también, en eso me baso cuando me describen a alguna persona, me meto en la mente de quien declara y me lo estoy imaginando todo".

Asimismo, el artista dijo que no sólo es importante el talento o la capacidad de quien realiza los trazos, dice, los testigos cumplen el otro 50 por ciento para presentar un buen retrato, pues, menciona que si describen mal, su lápiz no retratará, ni se acercará al parecido de la persona que debe ser localizada.

"Muchos personas se han puesto a llorar porque lo ven tan parecido y yo les digo que es gracias a ellos porque me lo describieron muy bien".

Es sólo con su blog de hojas especiales, un lápiz, un borrador de migajon, papel para hacer sombra y una pluma, que este hombre se ha valido, por 28 años, para cooperar en la captura de un sin fin de delincuentes que encuentran su destino detrás de las rejas gracias a que fueron localizados por medio de sus trazos.

Es enfático en que no cree en la tecnología, para él, se logra una aproximación más fiel de la persona que se debe localizar, dibujando a mano. Por eso con su lápiz bien afilado, este hombre vive a diario en la espera de la llamada que lo llevará a la realización de un retrato hablado de una persona que deberá pagar por cualquier delito que pudiera haber cometido. Él, dice, siempre se mantiene atento.