LA COLUMNA DEL PERRO

¿EL PERRO SE PUEDE PERDER?

A veces cuando alguien me platica que su perro se perdió o cuando veo en el periódico la búsqueda de algún perro extraviado, me pongo a pensar ¿Deberás se perdió? Y es que se me hace difícil creer que un perro se pierda, ya que poseen un magnifico olfato y un enorme sentido de orientación.

Más bien creo, que cuando un perro se sale de su casa y no regresa, es por varias razones, puede ser que se metiera a una casa y los dueños de ésta lo haya adoptado, puede ser que al andar vagando en la calle alguien lo hubiera visto y lo subiera a su automóvil, puede ser que le guste la libertad (vagar) más que su casa y su dueño, o puede ser que lo hayan atropellado o herido y no se pueda regresar a su casa.

Todo esto lo pienso, porque existen muchos otros perros que se salen de manera rutinaria de su casa (esto no es aconsejable que lo hagan) y regresan tiempo después y van y vienen. Existen también dueños a medias es decir, personas que alimentan a su perro afuera de su casa, pero nunca lo meten, ni vacunan, ni se hacen responsables en sus enfermedades por él y aún así el perro se "ingre" con ellos y no se va, es decir no se pierde.

No se pierden tampoco por el sólo hecho de ser de raza pura, ni tampoco por el sólo hecho de ser criollos tendrán la tendencia a vagar.

Existen razas que son más independientes, como el Husky por ejemplo, el Dálmata y algunos otros perros que siempre prefieren ser vagabundos.

Para tratar que esto no pase, les digo a las personas que van a adquirir una mascota, se las van a regalar o la van a adoptar, que ellos escojan un perro o gato afín a ellos, es decir un perro que al vernos nos adopte y nos demuestre aunque sea un poco de interés, de esa manera serán por lo general más apegados a nosotros sin necesidad de ser esclavos de cuidar siempre la puerta para que no se salga el perro, y ese ya en la calle no obedezca y se aleje de nuestra casa con el riesgo de que no vuelva o sufra un accidente.

También recomiendo interactuar con el perro, es decir hablarle con cariño, darle órdenes y estimularlo a que las cumpla, también regañarlo cuando es preciso, por supuesto que también alimentarlo darle agua y limpiar sus heces.

Todo esto hará que el vínculo "amo - mascota" no se pierda, si por accidente se llega a salir a la calle.