SU SALUD ORAL

LA IMPORTANCIA DE LA LENGUA (PARTE III)

Muy importante cuando usted va a una revisión odontológica, la valoración de la lengua es esencial. Cualquier lesión o característica diferente a lo normal que se observe si usted no estaba consciente de esto, el odontólogo se lo debe de informar, se toma fotografía y se monitorea, si el profesional considera necesario hacer una interconsulta o efectuarle una biopsia, no se asuste es mejor exagerar un poco y prevenir. La lengua es como un espejo nos puede decir muchas cosas. A mí me gusta decirle "la chismosa del barrio" tiene una sensibilidad tremenda, en ocasiones estamos trabajando y percibe lo más mínimos movimientos que nosotros como operadores hacemos dentro de la boca, y defiende a su dueño, sufrimos con ella y hay que mantenerla quieta. Así mismo en otro artículo les comenté que es tan fuerte, uno de los musculo más poderosos, que por tal motivo si usted tiene habito de lengua puede mover los dientes, separarlos, efectuar maloclusión y futuros daños de todo tipo. Nosotros los odontólogos percibimos si tiene habito de lengua, y le recomendaremos algún aparato para evitar estos daños. La posición de reposo de la lengua debe tener contacto en la parte posterior de los incisivos inferiores. Al respirar por la nariz, la boca está cerrada y la lengua se apoya en el paladar, de esta manera hay una armonía en el crecimiento del paladar óseo, si hay respiración bucal, la boca está abierta, la lengua no está contra el paladar y el equilibrio se rompe y es una de las causas que el paladar se deforma. Para tragar es preciso usar la lengua la punta de ella está en el paladar esto se logra si tenemos la boca cerrada. Si no es así, la lengua se apoya abajo, se interpone la lengua y da como resultado una deglución atípica, con todas las alteraciones que nos conlleva. Con los niños es muy importante estar al pendiente de estos hábitos, se pueden prevenir, para evitar deformaciones del maxilar, o de la mandíbula. Para dormir también nos ayuda, si la ponemos en la parte más posterior del paladar blando, un rato, nos ayuda a dormir muy rápido. Cuando hay problemas de la articulación temporomandibular, los músculos maseteros muy contracturados, se recomienda efectuar ejercicios con la lengua para que nos ayude a relajarnos.

Todos estos consejos se los podemos dar de acuerdo a su sintomatología. También además de darnos la alegría del sabor de los alimentos, del habla, se puede utilizar como un arma, tener cuidado de no dañar la honorabilidad de las personas, ya en el exterior en el lenguaje oral, por esto existen tantos dichos, "En boca cerrada no entran moscas", "No tener pelos en la lengua", "El silencio vale oro", "La palabra vale plata", "Andar de boca en boca", "Del dicho al hecho hay mucho trecho", "A palabras necias, oídos sordos", "De limpios y tragones están llenos los panteones", "El que calla otorga", "Habla hasta por los codos", "Miren al burro hablando de orejas", "El sabio calla, el inteligente discute, el idiota grita, entonces, ¿quién soy en este momento?". "La sabiduría es hablar con sentido teniendo una base y un fundamento para cada frase"- Flor Ordóñez; "Me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio"- Publio Siro. Tan importante es este órgano, les invito a cuidarlo, valorarlo ustedes e ir a consulta a revisarlo.