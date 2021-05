¿Qué relación tiene Andrés Roemer con Israel?

El caso Andrés Roemer -quien es buscado por el delito de violación sexual- escaló a nivel internacional. Lo que comenzó con la denuncia de la bailarina Itzel Schnaas en febrero, llegó hasta la Interpol, quien hace una semana emitió una ficha de búsqueda en su contra. Se confirmó que el escritor se refugia en Israel -país que actualmente vive un ambiente tenso por conflicto con Palestina- a través de un video que grabó un periodista israelí. Quien le cuestionó si es correcto usar su judaísmo para refugiarse en dicho país cuando es acusado de acoso sexual y violación.

El también conductor responde que no se esconde porque no ha hecho nada malo y agrega que va "muy seguido" a Israel. Entonces ¿cuál es la relación de Roemer con Israel? En octubre de 2016, Roemer, a dos meses de su llegada como representante de México de la Unesco, se rehusó a votar a favor de una resolución sobre la Ciudad vieja de Jerusalén que "negaba efectivamente los lazos de los judíos con Jerusalén", detalla The Times of Israel.

Este acto le costó a Roemer su puesto en la organización internacional, pero también le ha valido múltiples reconocimientos en Israel, como reuniones con el Primer Ministro Benjamín Netanyahu, distinciones por parte de diversos grupo judíos, así como una calle bautizada en su honor. En 2019, el cambio de nombre de la Al Street no pasó desapercibido por los habitantes de la ciudad Ramat Gan, de Israel.

En aquella ocasión Andrés Roemer dio a cada residente de esa calle una canasta de regalo que incluía una muñeca de foamy vestida de charro, un sombrero miniatura, una botellita de tequila y un caballito, así como una carta en la que se leía lo siguiente: "Queridos residentes, ha sido el mayor privilegio de mi vida ser parte de este honorable lugar. Este es un regalo simple y simbólico para recordarles siempre mi eterna gratitud y amor".

El medio local The Times of Israel reportó que debido a las acusaciones que enfrentaba en marzo de este año Roemer por violencia sexual, Avihu Ben-Moshe, envió una carta al alcalde Carmel Shama-Hacohen en la que le pedía renombrar la calle como antes: El Al Street. "Ramat Gan no debe dar lugar, y mucho menos el nombre de una calle, a un hombre sospechoso de crímenes serios como acoso sexual", se lee en la carta, según reporta el medio israelí.

Feministas piden actuar ante caso Andrés Roemer

No sólo Avihu Ben-Moshe ha solicitado el cambio del nombre de la calle Roemer. El colectivo feminista Kulan, en Israel, también se ha sumado a la petición. Incluso, en Twitter hicieron un llamado a manifestarse, pero fue pospuesto debido a la ola de violencia que se vive en el país y es que desde hace una semana se producen los más violentos enfrentamientos en años entre manifestantes palestinos y policías israelíes, con un saldo de centenares de heridos en Jerusalén. "Carmel Shama eligió darle el respeto que sólo los más grandes merecen. Roemer escapó de las autoridades en México después de que se dieran a conocer decenas de testimonios de violación y agresión sexual en su contra. Se emitió una orden de arresto y sus cuentas fueron congeladas. Pero en Israel, como reveló Guy Lerer, se mueve libremente", escribieron en redes sociales.

El colectivo aseguró que han hecho reiteradas solicitudes para que sea borrado el nombre de Roemer.

Mientras que en México, el grupo Nosotras para ellas compartió una carta firmada por Talia Margolis, Fernanda Lascurain, Mariana Flores, Ana Paula García S., Melina Islas, Carmen Urquieta y R.L., a quienes representa legalmente, y otras 50 organizaciones feministas donde se solicita al embajador que proporcione al gobierno de su país toda la información de los casos de abusos cometidos por el escritor, pues "sería desgarrador para nosotras que surgieran más casos de mujeres violentadas por Roemer que se pudieron haber evitado".

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, contestó la misiva ese mismo día y aseguró que compartirá el contenido de ésta con las autoridades de Israel. "Empatizo con su sentir y les aseguro que trasmitiré el contenido de la misma a las autoridades relevantes de mi país", escribió el embajador de Israel en México.

El escritor y conductor de televisión, Andrés Roemer, quien también acumula ocho carpetas de investigación abiertas por delitos sexuales y una orden de aprehensión por la FGR de la CDMX, fue captado en Israel por un conflicto que tuvo con comensales en un bar. Roemer fue visto discutiendo con comensales de un bar, por lo que policías lo encararon. El sitio Eme Equis publicó los videos.

Al salir del lugar, el también exembajador de la Unesco fue increpado por un periodista, quien lo acusó de usar "su judaísmo" para permanecer en Israel y escapar de México. Ante esto, el exfuncionario le respondió que no huye de México: "No estoy escapando de ningún lado, lo siento. Vengo muy seguido".