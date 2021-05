Responde esposa de Samuel García a demanda en su contra por Morena

Después de que Morena denunciara ante el INE a la esposa de Samuel García, por un supuesto financiamiento ilícito a la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano por la gubernatura de Nuevo León, Mariana Rodríguez respondió con un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy muy decepcionada con el comportamiento de Morena (...) dicen que yo soy una cosa a la que le pueden poner un precio, y entonces le quieren sumar a los gastos de campaña de Samuel, lo que ellos creen que yo cuesto. (...) Esto es lo más humillante que me han hecho. ¿Pueden creer lo bajo que pueden caer con tal de robarse una elección que claramente ya perdieron?. Yo no soy ninguna cosa y a mi no me van a poner ningún precio. (...) Ni Morena ni el PRI, ni los partidos de la vieja política me van a callar e impedir que siga apoyando a mi esposo”, mencionó en la grabación en respuesta a la demanda.

Cabe señalar que el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, explicó que al ser Rodríguez, una influencer que registró su nombre como una marca, su activismo y donaciones que realiza a la campaña de su esposa están prohibidas por la ley, por lo que solicitó a la Unidad de Fiscalización del INE hacer una revisión de la actividad en redes sociales que Mariana Rodríguez ha tenido a favor de Samuel García desde el inicio de la campaña el pasado 5 de marzo.

La influencer #MarianaRodríguez ha beneficiado de manera indebida a @samuel_garcias La promoción desde la redes sociales es: 1️⃣ Aportación de persona prohibida 2️⃣ Debe de contabilizarse como gasto, con lo q ya #Samuel ha excedido el #tope de campaña ➡️Presentamos denuncia pic.twitter.com/ts6dQPlc6C — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) May 14, 2021