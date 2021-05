Nuestros subagentes, molestos luego de que les cortaran su servicio de 'streaming' por falta de pago, se preparan ya con su respectiva bolsa de palomitas para chutarse el debate virtual que mañana domingo, si es que no sucede otra cosa, se realizará por parte del oneroso Instituto Electoral de Coahuila y al que fueron invitados los candidatos a la alcaldía de Torreón. Considerando que faltan 23 días para la elección y lo caldeados que se encuentran los ánimos entre los suspirantes del PRI y el PAN, al parecer el gran ausente será el candidato de Morena, el registrado, quien aseguran nuestros subagentes le envió una carta al IEC, explicando que por la parcialidad de la autoridad electoral de la provincia de Coahuila y la falta de objetividad de las mismas no ve garantía para su participación; por lo que el encuentro será hasta el momento de dos, con riesgo a que sea de uno solo. Seguro que sobrarán piquetes de ojos, gritos y sombrerazos.

Ya de entrada porque la transmisión será a través de la plataforma supuestamente autorizada por el órgano electoral, videoconferencia de una empresa de servicios telefónicos que tiene más popularidad por sus fallas que por su cobertura, aunque hay quienes dicen que también se medirá el interés que generaron entre los ciudadanos. Veremos y diremos porque no se sabe quiénes harán pasarela.

******************

Precedido por los escándalos de la "tarjetitis" que detonó, al denunciar al candidato del desesperado Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Nuevo León Adrián de la Garza, por utilizar su "Tarjeta Rosa", sin lograr ni siquiera un linchamiento mediático, pues resultó que más de diez candidatos en el país las usan como medio para conseguir el voto, incluidos por supuesto los de Morena, llegará este lunes a la ciudad el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestros subagentes, disfrazados de "ayudantías", o sea los que se encargan de su seguridad, nos informan que desde luego no habrá anuncios rimbombantes de obras o inversiones; al contrario. Dado que se transmitirá su foro de promoción electoral… Perdón, la "Mañanera", pues es seguro que desde aquí dirigirá sendos dardos envenenados contra algunos de sus "adversarios", como ya es costumbre. Incluso hay quienes están más que pendientes porque al parecer dará algunos datos importantes sobre la demanda que pondrá contra el exgobernador Rubén Moreira. El jefazo de la "Cuatroté" tendrá a las 7:00 de la mañana su tradicional reunión del Consejo de Seguridad, a la que asistirán los titulares de la Sedena y la Marina para dar los "otros datos" que en materia de seguridad tiene el "preciso", que pese al fuerte despliegue de militares que tiene en las calles, el doble de las anteriores administraciones, nomás no ha logrado mejorar la seguridad en el país. Hablando de tarjetas para "motivar" el voto entre los necesitados ciudadanos, nuestros insidiosos subagentes nos reportan que donde se pusieron algo nerviosos fue en el séptimo piso del edificio más caro de Torreón, por el "pequeño problema legal" que han tenido con los 12 millones de pesos no autorizados por el Cabildo, invertidos en las 30 mil tarjetas de "apoyo por la contingencia" para personas vulnerables, que proyectaron entregar por pura coincidencia en esta temporada electoral.

******************

Luego de la salida del jefazo del Mando Especial de Seguridad Pública en La Laguna, el general Porfirio Méndez, los que andan esperando la visita del presidente López Obrador a la región el próximo lunes son los empresarios agrícolas y ganaderos de La Laguna de Durango, quienes buscarán pedirle no solo el nombramiento acertado de quien será el nuevo encargado de la estrategia de seguridad y vigilancia en la región, sino que los ayude con la ola de inseguridad que atraviesan los municipios de Gómez Palacio, Lerdo y hasta Mapimí. Nuestros subagentes, disfrazados de museo regional que solo abre para las visitas presidenciales, nos informan que los empresarios lograron concretar una cita con el presidente gracias a otro "ipeco", pero de la "capirucha" del esmog. La lista de quejas y peticiones es amplia, pero sobre todo hay quienes aseguran se lanzarán contra las autoridades del otro lado del Nazas, quienes aseguran han hecho muy poco por acabar con el problema y que nada más nadan de muertito.

******************

A quien se le está haciendo bolas el engrudo al momento de "promoverse" y hacer campaña en las inestables redes sociales (porque el sol y las tolvaneras están de a peso) es al fallido suspirante a la alcaldía de Torreón por Morena Luis Fernando Salazar Fernández, el "Chico de Barrio". Luego del trancazo recibido por las autoridades electorales tras agotar prácticamente todos los recursos legales habidos y por haber para que lo dejaran ser candidato y que culminó con un no rotundo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sigue obsesionado con protagonizar personalmente la campaña, e incluso citó hoy sábado a un "megacrucero" en la transitada esquina de la calzada Colón e Independencia a las 11:00 de la mañana. Nuestros subagentes, en modo analista político, nos comentan que la simulación de que él es el "bueno" y que su nombre va en la boleta le podría generar más confusión al electorado, algo que pa pronto están aprovechando sus adversarios, enviando el mensaje de que la elección será entre dos: PRI y PAN; mientras don Luis Fernando de la Asunción, el "Juanito lagunero", sigue desangelado, posando para las fotos y acompañado de unas huestes mermadas.

******************

Luego de un año de haberse acostumbrado a las clases en línea desde su casa, a quienes no les gustó mucho la idea del regreso presencial a las aulas fue a un grupo de maestros del Tecnológico de La Laguna, quienes pidieron al sindicato reflexionar sobre los enormes peligros que significa acudir a la universidad con el feroz virus del COVID haciendo estragos y cobrando vidas, sin decir, claro, que para acudir a restaurantes, parques, bares y demás sitios de entretenimiento no hay miedo. Nuestros subagentes, disfrazados de pizarrón de esos que usan todavía gis, nos reportan que aunque casi la totalidad de los docentes de todos los niveles educativos tanto en el sector público como en el privado de la provincia de Coahuila fueron vacunados contra el COVID, y quienes no lo están fue porque rechazaron la dosis que tanto anhelan otros, la verdadera razón por la que muchos se niegan a regresar a clases es porque o no están en la ciudad o habían iniciado con algunas chambitas extra para completar el gasto, y un posible regreso les significaría volver a la incomodidad de un horario y a trabajar; ¡qué descaro de quien lo pida! A decir de los subagentes, el grupo de inconformes maestros incluso ha realizado pequeños tours a otras instituciones educativas para invitar a otros maestros a solicitar que el año termine en línea, aunque no han encontrado mucho eco, ya que en su mayoría los profes también están urgidos de mandar a sus hijos a clase, y no tanto para que aprendan, sino porque ya no los aguantan.