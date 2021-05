Con una frase lo dices todo

Una frase dice más que muchas explicaciones, sobre todo si esa frase fue hecha con sabiduría y, más que eso, con ingenio. A veces el ingenio se hace evidente cuando alguien tomó una frase hecha y le "tuerce la punta", haciéndola graciosa y más recordable, aunque en ocasiones se pierda el sentido de la frase original.

Por ejemplo, una frase muy conocida es: "Después de la tempestad viene la calma", pero alguien la descompuso y escribió: "Después de la tempestad… viene tu mamá gritando por qué no metiste la ropa".

Si alguien es acusado de ser muy cursi en sus expresiones, probablemente reaccione así:"¿Cursi yo? Ja, ja, ja. Cursi el viento que acaricia tu cabello impregnándome con tu aroma de cerezos en flor".

Ingenuo es o se hace el tipo que le platica a su amigo algo extraño que le sucedió. Dice: "Encontré una nota de .mi esposa en el refrigerador que decía: esto no funciona. Abrí el refrigerador y vi que funciona perfectamente. No entiendo”. ¿Será que realmente no entiende o tiene miedo de entender?

Otro que no entiende es el sujeto que lo confiesa diciendo: “No entiendo cómo hay gente que es devorada por tiburones. ¿Qué no escuchan la musiquita cuando se va acercando el animalote? ”Eso quiere decir que te tomaste la película muy en serio.

La que viene a continuación se explica por sí sola. Dice: “Es increíble que por culpa de las redes sociales se esté perdiendo la comunicación cara a cara. Mamá, si estás leyendo esto te digo: ¡Aquí en el baño no hay papel!” ¿No le entendió? A ver… piénsele un poquito.

Otro de una mamá:

—“A ver, a ver, ¿onta bebé?

—¡Mamá, tengo 18 años…!

—No te compro tu iPhone.

—¡Aquí ta’...!

Y una de las que más me encantó es el de la señora que, entre nerviosa y alegre, le dice a una amiga: “Mañana terminan mis tres años de mala suerte por no haber reenviado las cadenas de emails…. ¡Qué nervios!”

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas

y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA:

Gloria Escandón: ¿Por qué dice usted que la frase “funcionario público” es un pleonasmo?

LE RESPONDO:

Porque la definición que da el Diccionario de la palabra “funcionario” es que es una persona que trabaja en el servicio público. Entonces si dice funcionario ya no es necesario decir que es público.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Una buena constitución es infinitamente mejor que el mejor déspota.