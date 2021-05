Realizan manifestación trabajadores del ISSSTE en Piedras Negras; piden destitución de administradora

Personal sindicalizado de diferentes áreas de la clínica hospital del El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Piedras Negras, realizaron una manifestación y trabajan bajo protesta, solicitando la destitución de la administradora; argumentando abuso de poder, malos manejos y que fue impuesta por Francisco Cortez Gómez, actual diputado local por Morena.

“La realización de esta manifestación de forma pacífica y, a través de cartelones, es porque el personal de base, enfermería, médicos y paramédicos, ya están hartos del mal manejo por parte de la licenciada Alejandra Calzada; por lo tanto, exigimos su destitución del hospital del ISSSTE”, indicó Fidel Treviño Alvarado, enfermero.

Detalló que actualmente, Calzada recibió su nombramiento como administradora del instituto, estableciendo que ha tenido malos manejos, pues les faltan insumos, equipo, material, medicamento y refiere que no ha estado realizando bien su labor; situación que ha sido dado planteado a las autoridades locales y estatales a nivel sindical, así como también al área administrativa de la propia institución.

“Solamente vienen, quieren calmar las aguas. Se crea una especie de compromiso con ella, para cambiar su actitud y comportamiento; lo cual no dura ni dos días y otra vez empieza con sus malos manejos, actitud, nepotismo, negatividad, muy mal liderazgo”, indicó Treviño Alvarado.

Entre los malos manejos que refiere, se detalló que recientemente se dieron algunos interinatos y no se tomó en cuenta a los hijos de los trabajadores para otorgar los interinatos, estableciendo que metió a personas externas, que no pertenecen a la bolsa de trabajo y con ello violenta los derechos de los familiares de los trabajadores.

También han establecido que han estado bloqueando el trabajo de la dirección y de enfermería, además de estar ejerciendo actividades que les pide que tienen que hacer, además de la implementación de una vigilancia para quienes laboran en nutrición, quienes supervisan que estén entregando los alimentos a los pacientes.

“Mientras que fungió como coordinadora de recursos, hacía cosas y tomaba decisiones que debería tomar el director. Ahorita como administradora lo sigue haciendo, entonces no hay una continuidad y obviamente el lazo de comunicación directivo tampoco existe”, precisó el enfermero, quien recordó que desde el año pasado se han realizado diversas manifestaciones por dicha situación.

Pese a la manifestación, se aseguró que los servicios que ofrece el ISSSTE a los derechohabientes no se están viendo afectados ni la atención, pues sigue trabajando el personal de turno, de base y quienes se encontraban en la manifestación, es personal que no estaba en su turno de trabajo; pues no se busca afectar las actividades, ni a los derechohabientes.