¿Qué significa 'POV' y 'GPI'? Los términos 'de moda' en redes sociales

Si eres una persona asidua a las redes sociales, seguramente te has encontrado con que algunos internautas utilizan los términos POV y GPI, mismos que causan confusión entre algunos debido a su significado.

No es la primera vez que aparecen términos que nacen y se usan comúnmente en las conversaciones de internet, ya que a través de los años se han popularizado muchos de estos, como es el caso de 'LOL' (laughing out loud), 'WTF' (what the f...), 'OMG' (Oh my God) y el popular 'xD'.

Recientemente las abreviaturas de 'POV' y 'GPI' se han ganado la atención de internautas, sobre todo de aquellos que no están tan familiarizados con la jerga actual de las redes.

Yo buscando lo que significa “pov” y “gpi” para estar en onda con la chaviza. pic.twitter.com/tJfw52L54k — El Guarromántico (@Guarromantico_) May 13, 2021

'POV', cuyas siglas provienen de 'Point of View' (punto de vista), hace referencia a la perspectiva desde que se graba un video, el cual básicamente lo están contando en primera persona.

Dicho término comenzó a popularizarse en TikTok, gracias a usuarios que se graban para representar situaciones 'ficticias' desde cierto punto de vista, tendencia que reúne millones de reproducciones en la red social.

Cabe destacar que 'POV' también es utilizado en memes o conversaciones para dar contexto a alguna situación.

Por su parte 'GPI' no es en realidad un término 'nuevo', ya que desde hace algunos años es común verlo en las conversaciones de internautas ya que su significado no es tan 'complejo', pues simplemente es la abreviatura de la frase 'gracias por invitar'.

Por supuesto, el hecho de que estas jergas de la red confundan a algunos no deja de ser algo 'gracioso' para otros, lo que da nacimiento a algunos memes.

Cuando estoy en una conversación en donde todos usan “GPI” y “POV” pic.twitter.com/bF6hRwFX3m — Benja (@vetealabenja) May 13, 2021

¿Qué es GPI y POV? pic.twitter.com/RMSIXgCQ8v — Lou de Nursia (@loathsomesback) May 11, 2021