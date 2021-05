Soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú: candidata regia del PAN

La candidata a la alcaldía de Monterrey, Yolanda Cantú, quien compite junto al Partido Acción Nacional (PAN), se convirtió en tendencia a nivel nacional por sus declaraciones durante un debate electoral.

La política se mostró confiada en sus habilidades como persona y como funcionaria, llegando a compararse con Dr. Who.

“En el ámbito político soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú, muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras, para hacer grandes cosas por su ciudadanía”, reveló.

¿Por qué desperdiciar una rima con Yolanda Who cuando se puede decir Yolanda Who Cantú? pic.twitter.com/8CGsqbaMKG — María E (@mariaetcet) May 14, 2021

La candidata también ha generado polémica en la plataforma de TikTok, pues ha llevado su campaña a las redes sociales, mostrándose en sus recorridos con música de la película 'Rocky' de fondo.