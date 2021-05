Logra desbloquear su celular con su dedo amputado

Kieran Higgins, de 56 años, logró desbloquear su teléfono inteligente con su dedo amputado, que perdió en un accidente laboral.

Según The Register, Higgins perdió la punta de su dedo índice en un accidente con una grúa. Lo guardó en un frasco con una solución de alcohol, para demostrar la lesión a la compañía de seguros. Dos semanas después, usó ese pedazo de su dedo para intentar desbloquear su teléfono Samsung Galaxy A20 y funcionó.

"Ideé un astuto plan para registrar la huella dactilar en mi flamante y brillante teléfono", dijo Higgins. "Conseguí registrar mi dedo muerto en mi teléfono", añade.

Dado que el celular utiliza un sensor que detecta una señal eléctrica que emana del dedo, Higgins pensó que su plan no funcionaría, sin embargo, el celular no detecta si el dedo ‘está vivo’ o no, explica el medio.