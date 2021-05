Mujer transmitirá su parto a través de OnlyFans por más de 200 mil pesos

Una mujer británica ha causado revuelo en OnlyFans, tras dar a conocer que tiene la intención de transmitir en vivo el parto de su cuarto hijo a través de la plataforma de suscripción de contenido.

Carla Bellucci, de 39 años y residente de la ciudad de Inglaterra, Hitchin, ya había dado de qué hablar anteriormente en la plataforma al compartir dentro de su contenido las fotografías de su embarazo, sin embargo, ha decidido ir más lejos, ofreciendo transmitir el proceso de su parto a cambio de 10 mil libras esterlinas (más de 270 mil pesos).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Bellucci (@officialcarlabellucci)

Según comentó la mujer a The Daily Star, la idea surgió después de que uno de sus suscriptores le propusiera pagarle dicha cantidad si compartía el nacimiento de su bebé.

"Me ofrecieron 10 mil libras esterlinas de uno de mis OnlyFans para transmitir en vivo mi nacimiento, y sabes qué, ¿por qué no? Voy a darles a los fanáticos la oportunidad de ver en vivo mi nacimiento. Quiero decir, la gente da a luz en ese programa One Born Every Minute y no puedo ver la diferencia. ¡Estoy seguro de que ni siquiera les pagan!", declaró Bellucci.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Bellucci (@officialcarlabellucci)