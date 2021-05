Gato salta desde un edificio en llamas y sobrevive

La escena tuvo lugar en Chicago, Estados Unidos, y el clip fue compartido por el propio departamento de bomberos, sorprendidos, igual que los internautas, de la hazaña del felino.

Como se observa en la grabación, el gato negro se acerca a la ventana mientras el humo de las llamas crece al fondo, se arma de valor y salta, aterrizando de pie, haciendo honor al dicho popular. Tras esto, el animal sigue su camino, aparentemente ileso.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z