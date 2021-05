Hombre es arrestado por gastar en lujos, dinero destinado a la pandemia

Este hombre de Miami que usó los 3.9 millones de dólares, 77 millones y medio de pesos, de los fondos de ayuda de su gobierno para la pandemia, en adquirir varios objetos de lujo además de citas en resorts turísticos, finalmente se declaró culpable de fraude electrónico, informa el New York Post.

Hines inicialmente había pedido al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés), alegando que necesitaba pagar las nóminas mensuales al personal de sus empresas de mudanzas, un total de 13.5 millones de dólares, pero sólo le dieron los 3.9 millones.

Video: Florida Man David Hines Scammed $3.9 Million in RONA Loans; Was Caught When He Bought a Lamborghini https://t.co/H6NvcASubH pic.twitter.com/9ORoGGB3FS